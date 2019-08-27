شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يواجه الإنتاج الحربى بدلا من الطلائع وديًا استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الجهاز الفنى لنادى إنبى بقيادة على ماهر تعديلات على مواعيد المباريات الودية التى سيخوضها الفريق البترولى ضمن استعداداته لخوض منافسات الموسم المقبل، حيث يسعى الجهاز الفنى لتجهيز اللاعبين جيدًا قبل انطلاق مباريات الموسم الجديد، لتقديم نتائج جيدة.

Advertisements

ومن المقرر أن يخوض فريق إنبى مباراة ودية أمام فريق الإنتاج الحربى بدلا من طلائع الجيش، التى كان محددًا لها الخميس المقبل، لتقام فى الرابعة والنصف من عصر السبت المقبل، على ملعب الإنتاج بنادى المصانع بصلاح سالم.

فيما تحددت مباريات معسكر الإسكندرية الذى سيخوضه إنبى فى برج العرب، حيث يسافر الفريق البترولى يوم الأحد المقبل، على أن يستمر حتى يوم 11 سبتمبر المقبل، ومن المقرر، أن يخوض إنبى مباراة ودية أمام نادى بهتيم يوم 5 سبتمبر المقبل، ثم يواجه نادى المجد المطروحى يوم 9 من الشهر نفسه، وودية أخرى أمام نادى سبورتنج يوم 10 من نفس الشهر، على أن تُقام جميع المباريات على ملعب الفندق ببرج العرب.