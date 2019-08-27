سوبر كورة.. محمد شوقى بين نارى الواجب الوطنى والانتماء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى نجم الأهلى السابق والمنتخب محمد شوقى المدرب العام للمنتخب الأولمبى فى جهاز شوقى غريب، عرضين جديدين خلال هذه الفترة بعيدا عن المنتخب الأولمبى. ويعيش محمد شوقى حاليا حالة من الحيرة الشديدة، بعدما تلقى عرضين أفضل من بعضهما، حيث يرغب فى العمل مع النادى الذى يعشقه، وبين الواجب الوطنى، وهو ما جعل المدرب العالم للمنتخب الأولمبى فى حيرة شديدة. لمعرفة التفاصيل اضغط هنا

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