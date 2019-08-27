شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على منافس ناشئى الطائرة فى ربع نهائى بطولة العالم بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح منتخب ناشئى الكرة الطائرة فى التأهل إلى دور ربع نهائى بطولة العالم المقامة فى تونس بالفوز على نيجيريا بنتيجة 3 / 0 فى دور الـ16.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب ناشئى الطائرة، غدا الأربعاء، فى دور الثمانية مع بيلاروسيا بعد الفوز على التشيك بنتيجة 3 / 0 فى دور الـ 16 أيضا.

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تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 كأول المجموعة الثالثة بالفوز فى 4 لقاءات على كل من ألمانيا والأرجنتين واليابان، ليلتقى مع نيجيريا رابع المجموعة الرابعة.

ونجح منتخب ناشئي الطائرة فى تحقيق الفوز فى أولى مواجهاته على نظيره الألمانى بطل أوروبا بنتيجة 3/2 قبل أن يهزم الأرجنتين 1/3 فى ثانى لقاءاته ثم حقق الفوز على اليابان بنتيجة 2/3، ثم المكسيك بنتيجة 3 /0 .

وتضم قائمة منتخب مصر فى هذه البطولة كلاً من اللاعبين، محمد علوان وعمر ديغيام وأحمد عبد العظيم و مروان النجار وعبد الرحمن الحسينى وأنس محمد وكريم ابراهيم وإياد محمد ومحمد العرابى ويوسف نصير ويوسف جعفر وإبراهيم رسلان.