شكرا لقرائتكم خبر عن هانيا مورو لـ"تايم سبورت": فخورة برفع علم بلدى فى المحافل الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت هانيا مورو السبّاحة المصرية المتوجة مؤخراً بأربع ميداليات ذهبية فى دورة الألعاب الأفريقية عن سعادتها بأن تكون سبباً فى رفع العلم المصرى بين الدول الأفريقية بمنافسات السباحة.

وقالت مورو، فى تصريحات تلفزيونية لقناة تايم سبورت، إنها تحاول قدر الإمكان الموازنة بين الدراسة والرياضة، رغم صعوبة الاهتمام بالأمرين معاً، مشيرة إلى الجهد الكبير الذى تبذله أسرتها لمساعدتها على إتمام هذا الأمر.

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وتدرس هانيا مورو فى الولايات المتحدة الأمريكية فى منحة دراسية منذ 4 سنوات.

وحققت السباحة ذهبيتها الرابعة فى الدورة بعد الفود بسباق 800 متر حرة بزمن قدره 8 دقائق و54 ثانية وجزء وحيد من الثانية.

وسبق لهانيا مورو الفوز بذهبية 1500 متر حرة، و200 متر حرة، و400 متر حرة، قبل أن تحصد الذهبية الرابعة.