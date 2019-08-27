شكرا لقرائتكم خبر عن كريم ذكرى لـ"تايم سبورت": محمد إبراهيم ظلم فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف كريم ذكرى لاعب الزمالك السابق أن محمد إبراهيم لاعب الفريق السابق والمقاصة الحالى تعرض للظلم فى القلعة البيضاء فى الفترة الأخيرة قبل رحيله.

وأكد ذكرى، فى تصريحات لـ"تايم سبورت"، أن الجهاز الفنى للزمالك بقيادة المدير الفنى السابق جروس كان يعتمد على فرجانى ساسى وبعد إصابته تمت الاستعانة بمحمد إبراهيم ووقتها كان عائدا من الإصابة وغير جاهز للمشاركة، وهذا ما أدى إلى استبعاده ورحيله بعد ذلك.

يذكر أن محمد إبراهيم رحل عن الزمالك وانضم لمصر المقاصة خلال الميركاتو الصيفى فى صفقة بيع نهائى، وينتظر مشاركة إبراهيم فى مباراة الغد بين الزمالك والمقاصة بكأس مصر.