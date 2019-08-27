شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة ترفض توقف الدورى فى نوفمبر بسبب المنتخب الأولمبى، الأهلى يرفض تسوية النجم الساحلى فى ملف كوليبالى.

تعرف على تطورات مفاوضات الأهلى مع المدرب الأجنبى الجديد

يواصل أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادى الأهلى مفاوضاته المُكثفة خلال رحلته الأوروبية مع أكثر من مدرب أجنبى، تمهيداً للتعاقد مع مدرب يقود الفريق خلفاً للأورجوانى مارتن لاسارتى.

اتحاد الكرة: مباراة الزمالك والمقاصة فى الثامنة مساء ولم يتم تقديم موعدها

كشف مسئولو لجنة المسابقات باتحاد الكرة أن مباراة الزمالك والمقاصة فى دور الـ8 بكأس مصر ستقام فى الثامنة مساء، وهو الموعد المحدد لها ولم يتم تقديمها ساعة كما تردد.

اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة ترفض توقف الدورى فى نوفمبر بسبب المنتخب الأولمبى

رفضت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، توقف مباريات الدورى العام خلال شهر نوفمبر المقبل، وتحديدًا أثناء إقامة مباريات بطولة أمم افريقيا تحت 23 عامًا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والتى يشارك فيها المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب.

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الأهلى يرفض تسوية النجم الساحلي فى ملف كوليبالى

رفض مسئولو النادى الأهلى العرض الذى تقدم به نظراؤهم فى النجم الساحلى التونسى لإنهاء أزمة الإيفوارى سليمانى كوليبالى، مهاجم الأحمر السابق، الذى انتقل مؤخرًا لنادى النجم الساحلى، وكان كوليبالى قد رحل من الأهلى فى مايو 2017 سرًا وحصل مسئولو القلعة الحمراء على حكم بتغريم اللاعب الإيفوارى 1.4 مليون دولار، وبعد رحيله عن الأهلى أعلن بارتيك ثيسل الأسكتلندى عن ضم كوليبالى رسميا فى أغسطس 2018، ولم يشارك اللاعب الإيفوارى مع ثيسل سوى فى 4 مباريات أولها فى أكتوبر 2018، قبل أن ينضم للنجم الساحلى قبل عدة أسابيع.

الصربى ميتشو يجهز خالد بوطيب ببرنامج تأهيل خاص

حدد الصربى ميتشو المدير الفنى لفريق الزمالك، برنامجا تأهيليا خاصا للمغربى خالد بوطيب، من أجل تنفيذه خلال الفترة الحالية وتجهيزه للعودة للمشاركة مع الفريق.

محمد طلعت يدرس الرحيل عن المقاولون بعد استبعاده من معسكر كرواتيا

يبحث محمد طلعت مهاجم الأهلى السابق والمقاولون الحالى، عن عروض للرحيل عن فريق ذئاب الجبل خلال الميركاتو الصيفى الجارى، وذلك بسبب استبعاده من معسكر ذئاب الجبل المقام حالياً فى كرواتيا فى إطار استعدادات المقاولون للموسم الجديد.

إلغاء الجلسة الثلاثية باتحاد الكرة لمناقشة خليفة أجيرى

تقرر إلغاء الجلسة الثلاثية التى كان من المقرر عقدها اليوم وتضم جمال محمد على ومحمد فضل وأحمد عبد الله أعضاء اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية لمناقشة السير الذاتية للمدربين السبعة المرشحين لتدريب المنتخب الأول خلفًا لخافيير أجيرى، وسيتم الاكتفاء بفتح الملف خلال اجتماع اللجنة غدًا.