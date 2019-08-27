شكرا لقرائتكم خبر عن ترانزيت للمقاولون العرب فى تركيا قبل استئناف الرحلة إلى كرواتيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هبطت طائرة الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب فى تركيا، على أن تستأنف الرحلة بعد ساعتين إلى كرواتيا، والتى تستغرق 12 ساعة حتى الوصول إلى فندق الإقامة استعداداً لانطلاق المعسكر الخارجى.

واصطحب الجهاز الفنى للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس جميع لاعبى ذئاب الجبل باستثناء، محمد طلعت، يوسف الجوهرى لقضاء فترة التأهيل من الصليبى، طيطا، كريم مصطفى، شكرى نجيب ومحمود السيد المنضمين مؤخرا إلى الفريق وصلاح ناشئ 97.

ويخوض فريق المقاولون ثلاث مباريات ودية مع فرق أجنبية خلال معسكر كرواتيا، فيما تقرر أن يعود طاهر محمد طاهر صانع ألعاب الفريق قبل استكمال المعسكر، حيث ينضم أول سبتمبر إلى معسكر المنتخب الأولمبى، الذى يستعد لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والتى تستضيفها مصر نوفمبر المقبل، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.