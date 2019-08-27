اتحاد الكرة يؤجل البت في ملف مدرب المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أكد خلاله أن اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني ستعقد اجتماعها مساء غد الاربعاء لمناقشة عدد من الملفات على رأسها ملف المدير الفني لمنتخب مصر.

وكان من المفترض أن يتم الإعلان عن تفاصيل جديدة بشأن الجهاز الفني للمنتخب الوطني، إلا أن اتحاد الكرة أكد في بيانه أن رغبة مجلس الإدارة لإخضاعه للدراسة وعدم التعجل فيه لضمان التوصل إلى القرار المناسب سيتؤجل البت فيه ليتم تأجيله إلى جلسة مقبلة.

وجاء البيان كالآتي: "تعقد لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعها مساء غد الأربعاء برئاسة السيد / عمرو الجنايني ، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الملحة التي يتطلب ضرورة الانتهاء منها قبل انطلاق الموسم الجديد ، وهو ما يجعل تشكيل جهاز فني للمنتخب الأول قد يتم تأجيله إلى جلسة مقبلة ، إضافة إلى رغبة مجلس الإدارة لإخضاعه للدراسة وعدم التعجل فيه لضمان التوصل إلى القرار المناسب".

وأضاف: "ونظرا لاحتمالات استمرار الجلسة إلى ساعة متأخرة من مساء الغد فلن يعقد مؤتمر صحفي في أعقاب الجلسة كما جرت العادة على أن يعلن الاتحاد ما تم التوصل إليه من قرارات في موعد غايته صباح اليوم التالي ، كإجراء يستهدف من ورائه عدم الإعلان عن أي قرار إلا بعد الانتهاء من دراسته واتخاذه بشكل نهائي".