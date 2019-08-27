جلسة مع طارق حامد بعد مواجهة المقاصة لحسم تعديل عقده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

يعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، جلسة مع طارق حامد لاعب الفريق، بعد مباراة المقاصة بالكأس لحسم ملف تعديل عقده.

ويلتقي الزمالك أمام المقاصة في تمام الثامنة مساء الأربعاء، في إطار الدور ربع النهائي لكأس مصر.

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ويسعى رئيس الزمالك للتعرف على طلبات اللاعب المادية بعدما وافق طارق حامد من قبل على الاستمرار ضمن صفوف الزمالك وعدم رحيله مقابل ترضيته مالياً.

ومن المقرر أن يقوم مسئولو الزمالك خلال الفترة المقبلة، بتعديل عقود ثلاثي الفريق الأول محمود علاء، وعبدالله جمعة، بالإضافة إلى طارق حامد، بعد أن تم تأجيل الأمر إلى ما بعد بطولة كأس مصر، للحفاظ على تركيز اللاعبين.

وغاب طارق حامد عن مباراتي الزمالك أمام ديكاداها الصومالي في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا للحصول على راحة.