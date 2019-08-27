دبابة أمام الاستاد تثير غضب الكرواتيين قبل مواجهة بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - بلجراد- (د ب أ):

أثار نادي ريد ستار بلجراد الصربي حالة من الغضب بين الكرواتيين، إثر وضع دبابة أمام استاده قبيل المباراة المقررة أمام يانج بويز السويسري اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور تحديد المتأهلين لمجموعات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتردد أن الدبابة "تي-55" السوفيتية الصنع جرى إيقاف تشغيلها وإبطال أسلحتها، وكانت قد استخدمت خلال الحصار الذي فرضته القوات الصربية على مدينة فوكوفار الكرواتية خلال حرب استقلال كرواتيا عن يوغوسلافيا والتي استمرت بين عامي 1991 و1995.

وذكرت وسائل إعلام صربية أن تصرف النادي جاء استجابة لاقتراح من مجموعة "ديليا" الممثلة لمشجعي ريد ستار.

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ونقلت صحيفة "بليتش" الصربية عن مصدر بنادي ريد ستار قوله إن الدبابة تشكل "تراثا ثقافيا".

ومن بين ردود فعل الإعلام الكرواتي، ذكرت صحيفة "فيسيرني" عبر موقعها على الإنترنت "استفزاز! دبابة من فوكوفار موضوعة في وسط بلجراد".

وكانت مدينة فوكوفار الواقعة شرق كرواتيا قد تضررت بشكل كبير إثر الحصار الذي فرض عليها في أواخر عام 1991 من قبل جيش يوغوسلافيا، الدولة الفيدرالية التي تفككت إثر سلسلة من الحروب في التسعينيات من القرن الماضي. وقد بات الدفاع عن تلك المدينة بمثابة الرمز الرئيسي لحرب الاستقلال.

كان ريد ستار قد تعادل مع يانج بويز 2 / 2 في مباراة الذهاب، وسيحسم مجموع المباراتين بطاقة التأهل إلى دور المجموعات بدوري الأبطال.