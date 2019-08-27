صراع بين المقاولون ومصر المقاصة لضم نجم الزمالك

دخل نادي المقاولون العرب في مفاضات مع نادي الزمالك من اجل الخصول على خدمات أيمن حفني لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفيةالحالية لتدعيم الصفوف.
وكان اللاعب تلقى خلال الساعات الماضية عرضا من نادي مصر المقاصة من اجل الانتقال اليه وهو ما رحب به اللاعب بعدما تحدث مسئولي الفريق الفيومي معه تم إقناعه بالعودة مرة اخرى ولكن يتبقى انهاء الاتفاق مع النادي الابيض.
ويضط اللاعب في الوقت الحالي من اجل الرحيل الى صفوف مصر المقاصة، بينما يقترب الزمالك من الموافقة على العرب ولكن على سبيل الاعارة مقابل 2 مليون جنيه دون وجود شرط لشرائه بشكل نهائي.
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