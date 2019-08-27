بالصور.. انطلاق المعسكر الدولي التدريبي للسلاح بمشاركة 3 دول

انطلق معسكر تيما التدريبى الدولى المغلق للسلاح بالقاهرة بالمركز الأوليمبي وذلك بمشاركة 70 لاعبا ولاعبة يمثلون السعودية وايطاليا ومصر . صرح الدكتور حسام الشربينى، رئيس مجلس إدارة تيما الدولية، بأنه يأتي على رأس المشاركين فى المعسكر التدريبي الدولى نجوم منتخب ايطاليا الاول للسلاح الاوليمبين فاليريو اسبرومونتى بطل منافسات سلاح الشيش باوليمبياد لندن 2012 وثالث العالم وماتيو جليريول بطل منافسات سيف المبارزة باوليمبياد بكين 2008 والحائز ايضا على برونزية الفرق فى الدورة نفسها ولويجى ميراكو بطل سلاح السيف . اسبرومونتى بطل منافسات سلاح الشيش باوليمبياد لندن 2012 وثالث العالم وماتيو جليريول بطل منافسات سيف المبارزة باوليمبياد بكين 2008 والحائز ايضا على برونزية الفرق فى الدورة نفسها ولويجى ميراكو بطل سلاح السيف . أضاف الشربينى قائلا إنه يشارك فى المعسكر ايضا المنتخب السعودى بكامل تشكيله 24 لاعبا ولاعبة بالإضافة إلى لاعبين ولاعبات من أندية السلاح السكندري وسبورتنج والصيد وطنطا ومدينة نصر والمؤسسة العسكرية . ويقوم بالإشراف على المعسكر نخبة من أفضل المدربين المصريين والايطاليين والذى يستمر حتى يوم 30 اغسطس الجارى . Advertisements ويشهد المعسكر التدريب على فترتين صباحا ومساء ويتخلله إقامة بطولات ودية تجريبية .

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