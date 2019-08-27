آدم وناس يقترب من الرحيل عن نابولي

اقترب الجزائري اَدم وناس نجم نابولي الإيطالي من الرحيل عن الفريق قبل نهاية الانتقالات الصيفية الحالي. وقدم نابولي اليوم الثلاثاء لاعبه الجديد هيرفينج لوزانو قادمًا من بي إس في أيندهوفن الهولندي، وذلك عبر مؤتمر أقامه النادي الإيطالي . أيندهوفن الهولندي، وذلك عبر مؤتمر أقامه النادي الإيطالي . سيرتدي لوزانو قميص رقم 11 مع نابول، وهو الذي يرتديه الجزائري وناس مع الفريق الإيطالي، وهذا ما يقرب رحيله عن كتيبة أنشيلوتي . مع الفريق الإيطالي، وهذا ما يقرب رحيله عن كتيبة أنشيلوتي . انتقل وناس إلى نابولي في عام 2017 قادمًا من بوردو الفرنسي، وشارك فقة الفريق بالدوري الإيطالي الموسم الماضي في 18 مباراة، واستطاع أن يسجل ثلاث أهداف .

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