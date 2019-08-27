شباب المقاولون يتعادل مع الجونة وديًا

تعادل فريق المقاولون لمواليد 99 مع الجونة سلبيًا فى إطار المباريات الودية التى يخوضها الفريق استعدادًا لبطولة الجمهورية. أقيمت المباراة على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر، وقد حضر اللقاء كابتن محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين لمشاهدة اللاعبين. كابتن محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين لمشاهدة اللاعبين. يقود الجهاز الفنى للمقاولون مجدي مصطفى مدير فنى وأحمد كمونة مدرب وإبراهيم عبدالجواد مدرب حراس مرمى وهانى عدلى إدارى الفريق وأحمد حسام علاج طبيعى تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين وعبدالفتاح صالح المدير الإدارى للقطاع والمشرف العام على الكرة المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس الإدارة. عبدالجواد مدرب حراس مرمى وهانى عدلى إدارى الفريق وأحمد حسام علاج طبيعى تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين وعبدالفتاح صالح المدير الإدارى للقطاع والمشرف العام على الكرة المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس الإدارة.

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