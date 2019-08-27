بعثة يد الزمالك تصل الدمام لخوض بطولة كأس العالم للأندية

وصلت بعثة فريق كرة اليد بنادي الزمالك، لمطار الملك فهد بالدمام لخوض بطولة كأس العالم للأندية والتى تنطلق فعاليتها من 27 وحتى 31 أغسطس الجاري، وتترأس البعثة الدكتورة شريفة الفار عضو مجلس الإدارة . من 27 وحتى 31 أغسطس الجاري، وتترأس البعثة الدكتورة شريفة الفار عضو مجلس الإدارة . ومن المقرر أن يبدأ الزمالك مشواره في البطولة غدًا الأربعاء 28 أغسطس الجاري بمواجهة الفائز من كيل الألماني وسيدني الأسترالي في الثالثة بتوقيت السعودية.

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