رسميًا.. اتحاد الكرة يؤجل إعلان المدير الفني الجديد لمنتخب مصر

أصدر اتحاد الكرة المصري بيانًا أعلن من خلال تأجيل الإعلان عن المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم وجاء نص البيان كالآتي:

تعقد لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعها مساء غد الأربعاء برئاسة السيد عمرو الجنايني، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الملحة التي يتطلب ضرورة الانتهاء منها قبل

انطلاق الموسم الجديد ، وهو ما يجعل تشكيل جهاز فني للمنتخب الأول قد يتم تأجيله إلى جلسة مقبلة، إضافة إلى رغبة مجلس الإدارة لإخضاعه للدراسة وعدم التعجل فيه لضمان التوصل إلى القرار المناسب.

نظرا لاحتمالات استمرار الجلسة إلى ساعة متأخرة

من مساء الغد فلن يعقد مؤتمر صحفي في أعقاب الجلسة كما جرت العادة على أن يعلن الاتحاد ما تم التوصل إليه من قرارات في موعد غايته صباح اليوم التالي ، كإجراء يستهدف من ورائه عدم الإعلان عن أي قرار إلا بعد الانتهاء من دراسته واتخاذه بشكل نهائي.

يكتمل في اجتماع غد جميع أعضاء اللجنة بانضمام كابتن محمد فضل الذي يعود إلى القاهرة اليوم بمشيئة الله.