بسمة إبراهيم تضيف فضيتي الكلين والمجموع لبعثة مصر

أضافت الرباعة المصرية بسمة إبراهيم ميداليتين فضيتين لرصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا في المغرب. المغرب. وحصدت الرباعة المصرية فضيتي الكلين والمجموع في منافسات وزن ٥٩ كجم في رفع الأثقال. في رفع الأثقال. ورفعت بسمة ثقلا في الكلين وزنه ١١٤ كجم وفي المجموع بوزن ٢٠٢ كجم لتحصد الفضية، ليصبح عدد فضياتها في الوزن ٣ فضيات.

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