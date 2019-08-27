منتخب شباب الطائرة يتأهل إلى ربع نهائي بطولة العالم

تأهل منتخب مصر الوطني للكرة الطائرة للشباب تحت ١٩ سنة إلى دور ربع النهائي ببطولة العالم والمقامة في تونس خلال الفترة من 18 إلى 30 أغسطس الجاري بمشاركة 20 منتخبا.
ونجح منتخب مصيف التأهل إلى ربع النهائي بالفوز على نيجيريا في مباراة دور الستة عشر بنتيجة 3/0 حيث جاءت الأشواطكالتالي: 25/16 ، 25/ 20 , 29/27 .
وكان منتخب شباب الكرة الطائرة قد تأهل لدور ال16 بعدما تصدر المجموعة الثالثة بالفوز في جميع مباريات الدور الأول على كل من ألمانيا بطل العالم بنتيجة 3/2، ثم اليابان في الجولة الثانيةبنتيجة 3/1 والارجنتين في الجولة الثالثة بنتيجة 3/1 ثم الفوز على المكسيك في الجولة الاخيرة بنفس النتيجة.
ويلعب منتخب مصر للشباب للكرة الطائرة ضمن المجموعة الثالثة والتي ضمت إلى جانب الفراعنة كلا من اليابان والأرجنتين وألمانيا والمكسيك.
يرأس بعثة منتخب مصر جابر عبد العاطي، ويقود الفريق فنيا حسن الحصري يعاونه ناصر علي مدرب والمحلل التقني مصطفى صالح، والمدير الاداري ناصر حمدي، والدكتور مصطفى يسري للعلاج الطبيعي.
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