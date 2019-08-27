تعرف على تردد قناة الزمالك الجديدة

حرصًا من بوابة الوفد لمتابعيها، تنشر تردد قناة الزمالك الجديدة على النايل سات والأقمار الصناعية. وسيكون تردد قناة الزمالك على قمر "نايل سات" هو 11449 ، أفقي - 27500 - 5/6. 5/6. وستحل قناة الزمالك على نفس تردد قناة "دي إم سي الإخبارية"، التي كانت موجودة على التردد ذاته في القمر الصناعي نايل سات Advertisements وجاء تردد قناة الزمالك الجديدة كالتالي.. وأكد رئيس نادي الزمالك عن بداية تشغيل قناة الزمالك الجديدة على كافة الأقمار الصناعية أول شهر سبتمبر المقبل مع بدء الموسم الكروي الجديد المقبل بإتاحة مجموعة من البرامج المميزة والضيوف من نجوم الرياضة المحلية والعالمية.

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