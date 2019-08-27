الفيصلى يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الشباب بالدوري السعودي

يجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الفيصلى السعودي تدريباته، مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا لاستكمال باقى منافسات بطولة دورى كأس محمد بن سلمان للمحترفين " الدورى السعودى" .

ونشر نادى الفيصلى عبر حسابه

الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بأن الفريق يخوض تدريباته مساء اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة 6:45 بتوقيت السعودية على الملعب الرئيسي بالنادى بمدينة حرمة .

يواجه فريق الفيصلى السعودى نظيره فريق الشباب يوم الجمعة 30 أغسطس ضمن منافسات الجولة الثانية من الدورى السعودى للمحترفين .

يدخل الفيصلى الجولة الثانية برصيد نقطة واحدة بعد التعادل مع الفيحاء فى الجولة الأولى من الدورى السعودى للمحترفين .