يجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الفيصلى السعودي تدريباته، مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا لاستكمال باقى منافسات بطولة دورى كأس محمد بن سلمان للمحترفين " الدورى السعودى" .
ونشر نادى الفيصلى عبر حسابهالرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بأن الفريق يخوض تدريباته مساء اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة 6:45 بتوقيت السعودية على الملعب الرئيسي بالنادى بمدينة حرمة .
يواجه فريق الفيصلى السعودى نظيره فريق الشباب يوم الجمعة 30 أغسطس ضمن منافسات الجولة الثانية من الدورى السعودى للمحترفين .
يدخل الفيصلى الجولة الثانية برصيد نقطة واحدة بعد التعادل مع الفيحاء فى الجولة الأولى من الدورى السعودى للمحترفين .
كانت هذه تفاصيل خبر الفيصلى يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الشباب بالدوري السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.