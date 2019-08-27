الارشيف / اخبار الرياضه

الفيصلى يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الشباب بالدوري السعودي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الفيصلى السعودي تدريباته، مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا لاستكمال باقى منافسات بطولة دورى كأس للمحترفين " الدورى السعودى" .

ونشر نادى الفيصلى عبر حسابه

الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بأن الفريق يخوض تدريباته مساء اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة 6:45 بتوقيت على الملعب الرئيسي بالنادى بمدينة حرمة .

يواجه فريق الفيصلى السعودى نظيره فريق الشباب يوم الجمعة 30 أغسطس ضمن منافسات الجولة الثانية من الدورى السعودى للمحترفين .

يدخل الفيصلى الجولة الثانية برصيد نقطة واحدة بعد التعادل مع الفيحاء فى الجولة الأولى من الدورى السعودى للمحترفين .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفيصلى يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الشباب بالدوري السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا