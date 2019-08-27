نيمار يصدم يوفنتوس وريال مدريد

وجه البرازيلي نيمار دي سيلفا صفعه لنادي ريال مدريد ويوفنتوس بعد الرسالة الذي وجهها إلى ليوناردو المدير الرياضي للفريق الباريسي بأنه لن يلعب سوى لبرشلونة ولن يرحل إلى أي ناد آخر في الفترة المقبلة.

نقلًا عن صحيفة "ماركا" الإسبانية، "نيمار حسم موقفه من مفاوضات برشلونة وريال

مدريد، بعد الجلسة التي دارت بينه وبين ليوناردو المدير الرياضي لنادي العاصمة الفرنسية أمس الإثنين، وقال له بها أنه لا يريد الذهاب سوى لبرشلونة".

أضافت الصحيفة الإسبانية"نيمار يدرك أن برشلونة قدمت عرضًا أخيرًا إلى باريس سان جيرمان،

لذلك هو يعلم أن هذا الوقت هو المناسب للضغط على إدارة النادي الفرنسي بأنه لا يريد الانتقال إلى يوفنتوس أو ريال مدريد، أنه فقط يرغب في العودة إلى البلوجرانا".

غادر وفد من برشلونة إلى باريس صباح اليوم لمقابلة ناصر الخليفي رئيس النادي وليوناردو المدير الرياضي، وتقديم عرض جديد يدعمه رغبة نيمار القوية، البطاقة التي طالما أرادت اللوجرانا اللعب بها.