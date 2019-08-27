رياضة | انطلاق المعسكر الدولى التدريبى للسلاح بمشاركة 3 دول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق المعسكر الدولى التدريبى للسلاح بمشاركة 3 دول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلق معسكر تيما التدريبى الدولى المغلق للسلاح بالقاهرة بالمركز الأوليمبي وذلك بمشاركة 70 لاعبا ولاعبة يمثلون السعودية وايطاليا ومصر .

و صرح الدكتور حسام الشربينى رئيس مجلس إدارة تيما الدولية بأنه يأت على رأس المشاركين فى المعسكر التدريبي الدولى نجوم منتخب ايطاليا الاول للسلاح الاوليمبين فاليريو اسبرومونتى بطل منافسات سلاح الشيش باوليمبياد لندن 2012 وثالث العالم وماتيو جليريول بطل منافسات سيف المبارزة باوليمبياد بكين 2008 و الحائز ايضا على برونزية الفرق فى الدورة نفسها ولويجى ميراكو بطل سلاح السيف .

اضاف الشربينى قائلا انه يشارك فى المعسكر ايضا المنتخب السعودى بكامل تشكيلته 24 لاعبا ولاعبة بالاضافة الى لاعبين ولاعبات من اندية السلاح السكندري وسبورتنج والصيد وطنطا ومدينة نصر والمؤسسة العسكرية .

ويقوم بالإشراف على المعسكر نخبة من افضل المدربين المصريين والايطاليين والذى يستمر حتى يوم 30 اغسطس الجارى .