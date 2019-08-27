رياضة | متعب يزاحم غالي وفضل على منصب مدير منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متعب يزاحم غالي وفضل على منصب مدير منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اشتعل الصراع بين الثلاثي الأهلاوي عماد متعب وحسام غالي ومحمد فضل، لتولى منصب مدير منتخب مصر في الجهاز الفني الجديد للفراعنة، والمقرر الإعلان عنه خلال الساعات المقبلة.
وانحصرت المنافسة بين الثلاثي محمد فضل عضو اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة والذي قدم أداء مبهر كمدير لبطولة الأمم الإفريقية 2019 بمصر، بالإضافة لحسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة والذي حقق نجاحا كبيرا في تجربته مع الفريق الساحلي، ثم عماد متعب نجم الأهلي السابق.
وكان أسامة إسماعيل المتحدث الرسمي باسم الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أكد أن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر سيكون وطنيًا لاعتبارات سياسية.
وقال إسماعيل عبر البرنامج الإذاعي "ملعب 9090": " المدير الفني القادم سيكون وطني، هذه توجهات الدولة، واتحاد الكرة منظومة تعمل داخل الدولة، موضحًا: "يتم المفاضلة بين 7 أسماء، والاختيار سيكون وفقًا لمعايير معينة استعدادا لكأس أمم 2021 ومونديال 2022، وسيتم التطرق لملف مدرب المنتخب في اجتماع مجلس الاتحاد يوم الأربعاء المقبل، لأنه من الملفات الملحة".
مفاجأة مدوية وراء تراجع "البدري" واقتراب المعلم من تدريب منتخب مصر
اقترب حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر، من العودة لقيادة الفراعنة مرة أخرى، بعدما ارتفعت أسهمه بشكل كبير في الساعات الماضية.
وتتجه النية داخل الجبلاية في الوقت الحالي لتعيين حسن شحاتة مديرا فنيا لمنتخب مصر، على حساب حسام البدري الذي كان ينافسه في الأيام الماضية.
ولم يحسم الجبلاية هذا الأمر بفرمان رسمي حتى الآن، وعلى الرغم من وجود حظوظ للبدري، الا أن فرص شحاتة تضاعفت كثيرا بعد تعيين لجنة لإدارة الجبلاية.
وتخشى اللجنة الجديدة لإدارة الجبلاية، تعيين حسام البدري، المدير الفني السابق للأهلي، وذلك خوفاً من غضب جماهير القلعة الحمراء، خاصة بعد الهجوم العنيف على تولي عمرو الجانيني لرئاسة الاتحاد.
وجاء غضب مشجعي الأحمر من تولي الجانيني بعد سخريته من هزيمة الفريق أمام صن داونز بخماسية في دوري أبطال إفريقيا، وهو ما دفع الجانيني لإغلاق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
ويحظى حسن شحاتة بدعم كبير من قبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهو من أول المؤيدين على توليه لقيادة الفراعنة.