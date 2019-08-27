رياضة | منتخب ناشئي الطائرة يصعد لربع نهائي المونديال بعد الفوز على نيجيريا بالثلاثة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب ناشئي الطائرة يصعد لربع نهائي المونديال بعد الفوز على نيجيريا بالثلاثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة تحت 19 عاما بقيادة حسن الحصري المدير الفني، إلى ربع نهائي بطولة العالم المقامة في تونس خلال الفترة من 19 وتستمر حتى يوم 30 أغسطس الجاري، عقب فوزه على نظيره النيجيري بنتيجة 3 - 0.

ومن المقرر، أن يلتقي منتخبنا الوطني مع الفائز من المواجهة التي تجمع التشيك وبيلاروسيا.

وتضم قائمة المنتخب الوطني 12 لاعبًا وهم: "محمد علوان وعمر ديغيام وأحمد عبد العظيم مروان النجار وعبد الرحمن الحسيني وأنس محمد وكريم ابراهيم وإياد محمد ومحمد العرابي ويوسف نصير ويوسف جعفر وإبراهيم رسلان.

وكان المنتخب قد حقق الفوز في مباريات الدور الأول أمام كل من ألمانيا "بطل أوروبا" بنتيجة 3 - 2، والأرجنتين بنتيجة 3 - 1، ثم اليابان "بطل آسيا" بنتيجة 3 - 2، قبل أن يفوز على المكسيك بثلاثية نظيفة، وتأهل إلى ثمن النهائي متصدرا ترتيب المجموعة الثالثة.

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وما حققه منتخب الناشئين من تصدر المجموعة دون خسارة، يعد رقما قياسيا لم يحققه المنتخب طوال مشاركاته بمونديال الطائرة، احتلال صدارة المجموعة بدون هزيمة هي المرة الأولى في تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة العالم للطائرة.

وصدارة منتخب الناشئين لمجموعته ليست المرة الأولى في تاريخ مشواره بمونديال الطائرة، بل هي المرة الثانية بعد نجاح المنتخب في تصدر المجموعة الأولى التي تواجد بها في مونديال 2017 الذي أقيم بالبحرين، ونجح خلالها الفريق المصري في تصدر المجموعة بثلاثة إنتصارات وهزيمة واحدة.

وخلال بطولة 2017 التي شهدت صدارة المنتخب المصري لمجموعته، نجح خلالها في الدخول ضمن الثمانية الكبار، ولكنه لم ينجح في الوصول للمربع الذهبي، لينهي مشواره بالمونديال في المركز السادس.

تواجد منتخب الناشئين للكرة الطائرة في المربع الذهبي مرة واحدة حتى الأن وكانت في 2001، عندما استضافت القاهرة بطولة العالم للطائرة تحت 19 انذاك، وحقق المنتخب أفضل مركز له في تاريخ مشاركاته بالبطولة وهو المركز الرابع بعد الخسارة أمام روسيا في مباراة المركز الثالث بنتيجة 0-3.

وبالرغم من تحقيق منتخب 2001 للمركز الرابع وتحقيق انجاز غير مسبوق للطائرة المصرية، الإ إنه لم يتصدر المجموعة الأولى التي تواجد بها أنذاك واحتل المركز الثاني خلف بولندا المتصدر.