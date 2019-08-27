رياضة | رسالة قوية من سيرينا ويليامز قبل بطولة فلاشينج ميدوز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة قوية من سيرينا ويليامز قبل بطولة فلاشينج ميدوز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد 12 شهرا من هزيمتها في النهائي أمام اليابانية نعومي أوساكا، قدمت لاعبة التنس الأمريكية سيرينا وليامز دليلا دامغا ومبكرا على إصرارها هذه المرة على انتزاع اللقب السابع لها في بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) آخر بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى في الموسم.

واستهلت سيرينا مسيرتها في النسخة الحالية من البطولة بالفوز الكبير 6-1 و6-1 على الروسية ماريا شارابوفا المصنفة الأولى على العالم سابقا والفائزة من قبل بلقب هذه البطولة.

ووجهت سيرينا بهذا الفوز في الدور الأول للبطولة رسالة واضحة بأنها عازمة على إحراز اللقب هذه المرة ومعادلة الرقم القياسي لعدد الألقاب التي تحرزها أي لاعبة في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى وهو 24 لقبا فيما تمتلك سيرينا 23 لقبا في هذه البطولات حتى الآن.

وأكدت سيرينا تفوقها على شارابوفا مجددا حيث حققت الفوز ال20 في 22 مباراة خاضتها أمام شارابوفا على مدار مسيرتهما الرياضية حتى الآن.

وخلال المباراة أمام شارابوفا مساء الإثنين (صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت جرينتش)، لم تظهر على سيرينا "37 عاما" أي آثار للإصابة التي عانت منها مؤخرا في الظهر حيث تغلبت على شارابوفا دون عناء.

كما لم تظهر سيرينا المصنفة الثامنة للبطولة أي ملامح للضيق مع عودتها إلى ستاد "آرثر آش" الذي شهد فرض عقوبات متتالية على اللاعبة في نهائي البطولة العام الماضي حيث وصفت سيرينا وقتها حكم المباراة كارلوس راموس بأنه "لص" واتهمته بالتحيز ضد اللاعبات وذلك بعد أن عاقبها الحكم على أكثر من مخالفة منها تحطيم مضربها خلال المباراة.