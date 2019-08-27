رياضة | مفاجأة مدوية.. القاطرة الجزائرية يقترب من خلافة أزارو في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة مدوية.. القاطرة الجزائرية يقترب من خلافة أزارو في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى مسئولو النادي الأهلي العديد من الترشيحات خلال الفترة الأخيرة، بشأن المهاجم الجديد لخلافة المغربي وليد أزارو، خلال الصيف الجاري، وذلك عن طريق السير الذاتية التي قدمها وكلاء اللاعبين إلى إدارة الكرة بالقلعة الحمراء.

وضمت القائمة عدد كبير من اللاعبين الإفارقة المميزين، وذلك من أجل دراستها من قبل إدارة الكرة بالقلعة الحمراء والرد حول إمكانية ضم أحدهما من عدمه وذلك خلال الفترة الجارية حيث استقر الأهلي على ضم مهاجم جديد لصفوف الفريق في الفترة الحالية.

وجاء على رأس المعروضين من الأجانب على مسئولى الأهلي الثنائى الجزائرى زكريا نعيجي مهاجم فريق بارادو وهداف الدورى الجزائرى وهو ما سيتم حسمه فى الفترة الجارية سواء بالتفاوض الرسمى لضم الهداف الجزائرى من عدمه خاصة فى ظل اقتراب المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر من الرحيل عن القلعة الحمراء بعد تراجع مستواه بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة ودخوله في أزمة قوية مع جماهير الأهلي.

الأهلي يحدد سعر بيع وليد أزارو ويترقب العرض الفرنسي

كشف مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عن موقف العروض الراغبة في الحصول على خدمات المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، وحقيقة التعاقد مع مهاجم إفريقي خلال الانتقالات الجارية. وقال مصدر في لجنة التعاقدات بالنادي، إن أزارو حتى هذه اللحظة لم يتلق أي عروض رسمية للحصول على خدماته ولكنها شفوية. وأضاف المصدر: "ننتظر تجديد العرض الفرنسي للتعاقد مع اللاعب ولكن مع رفع قيمته المادية". وتابع: "الاتجاه الأقرب حتى الآن هو رحيل اللاعب على سبيل الإعارة، بعدما طالب بذلك ورغبته في حوض تجربة جديدة، بعدما تعرض للهجوم اللاذع من قبل الجماهير بالمباريات الماضية". وأكمل: "الأهلي لن يتنازل عن اللاعب إلا إذا تلقى عرضا يصل قيمته المادية إلى مليون دولار و700 ألف، حتى يتم مناقشة العرض". واختتم: "هناك عدد من المهاجمين الأفارفة التي يتم المفاضلة بينهم، للتعاقد مع أحداهما بالساعات المقبلة، وعلى رأسهم مهاجمين كونغولين، وآخر من جنوب إفريقي والأخير نيجيري، على أن يتم حسم الأمور قبل غلق باب القيد الصيفي" Advertisements