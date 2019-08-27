رياضة | اتحاد الكرة يؤجل الإعلان عن مدرب منتخب مصر

تعقد لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعها مساء غد الأربعاء برئاسة السيد / عمرو الجنايني ، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الملحة التي يتطلب ضرورة الانتهاء منها قبل انطلاق الموسم الجديد ، وهو ما يجعل تشكيل جهاز فني للمنتخب الأول قد يتم تأجيله إلى جلسة مقبلة ، إضافة إلى رغبة مجلس الإدارة لإخضاعه للدراسة وعدم التعجل فيه لضمان التوصل إلى القرار المناسب.

وقرر الجناينى تأجيل ملف إختيار المدير الفنى لمنتخب مصر لإجتماع أخر لرغبة اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم فى عدم الإستعجال فى اسم المدير الفنى الجديد لمصر.

وانحصرت الأسماء حول المدير الفنى السابق لمصر حسن شحاته والذى توج من قبل بثلاث بطولات لكأس الأمم الأفريقية أعوام 2006.. 2008.. 2010 والذى حقق نتائج مميزة أيضاً فى كأس القارات 2009، وبين حسام البدرى المدير الفنى السابق للنادى الأهلى والذى حقق معه بطولة دورى أبطال إفريقيا عام 2012 وحقق اكثر من بطولة محليه من بينها الدورى المصري.

وإستقر الاتحاد المصري لكرة القدم على أن يكون الجهاز الفنى الجديد والذى سيقود منتخب مصر وطنى خلال المرحلة المقبلة والتى ستشهد تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 وتصفيات كأس العالم 2022.

ونظرا لاحتمالات استمرار الجلسة إلى ساعة متأخرة من مساء الغد فلن يعقد مؤتمر صحفي في أعقاب الجلسة كما جرت العادة على أن يعلن الاتحاد ما تم التوصل إليه من قرارات في موعد غايته صباح اليوم التالي ، كإجراء يستهدف من ورائه عدم الإعلان عن أي قرار إلا بعد الانتهاء من دراسته واتخاذه بشكل نهائي.

ويكتمل في اجتماع غد جميع أعضاء اللجنة بانضمام كابتن محمد فضل الذي يعود إلى القاهرة اليوم بمشيئة الله.

كما سيستقبل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، مندوبا من الاتحاد الدولي "فيفا"، خلال الأيام المقبلة من أجل المناقشة حول تطبيق تقنية الفيديو بالموسم الجديد.

ويأتي قدوم مندوب الفيفا، من أجل إطلاع مسؤولو الجبلاية على تكلفة تطبيق "VAR"، بالإضافة لتخصيص دورات تدريبية للحكام قبل استخدامه.

وكانت اللجنة الخماسية، خاطبت الفيفا من أجل تطبيق تقنية الفيديو، من أجل تقنين أخطاء الحكام وتطبيق المساواة، بالمسابقة الجديدة.