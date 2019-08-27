رياضة | بيراميدز يسابق الزمن لتجهيز "الشناوي" لمباراة الحدود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يسابق الزمن لتجهيز "الشناوي" لمباراة الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسابق الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز الزمن من أجل تجهيز أحمد الشناوي حارس المرمى لمواجهة الفريق المقبلة أمام حرس الحدود.

ويواجه بيراميدز نظيره حرس الحدود مساء يوم الجمعة المقبل على استاد بترو سبورت في ربع نهائي بطولة كأس مصر.

وكان الشناوي قد تعرض للإصابة في مباراة الأهلي بكأس مصر ولم يتمكن من استكمال اللقاء حيث غادر الملعب في الشوط الثاني، وحل زميله المهدي سليمان بديلًا له، حيث غاب عن بقاء الفريق الماضي أمام إيتوال الكونغولي..

ويأمل الجهاز الفني لبيراميدز بقيادة الفرنسي سباستيان ديسابر في تعافي الشناوي من الإصابة، باعتباره عنصرًا أساسيًا في تشكيل الفريق.

وتأهل بيراميدز لدور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية" بعدما تخطى عقبة نظيره إيتوال الكونغولي بنتيجة 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ومن جهة أخرى يستأنف الفريق تدريباته في السادسة من مساء اليوم في إطار الاستعداد لمواجهة حرس الحدود المقبلة.

وكان الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق قد منح لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 24 ساعة عقب العودة من الكونغو.

وسيعقد سباستيان جلسة مع لاعبيه قبل مران اليوم حيث سيتحدث خلالها معهم على أهمية غلق صفحة البطولة الإفريقية والتركيز في مواجهة الحدود وضرورة التأهل للدور المقبل من بطولة كأس مصر.

الجدير بالذكر أن بيراميدز تأهل لربع نهائي كأس مصر بعد الفوز على الأهلي بهدف نظيف للاعبه إيريك تراوري.

مدافع بيراميدز يغيب أمام حرس الحدود في كأس مصر

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تأكد غياب عبد الله بكري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز عن مباراة فريقه المقبلة أمام حرس الحدود بسبب الإصابة.

ويواجه بيراميدز نظيره حرس الحدود مساء يوم الجمعة المقبل على استاد بترو سبورت في ربع نهائي بطولة كأس مصر.

ويعاني بكري من الإصابة بشد في العضلة الخلفية تعرض لها خلال مباراة فريقه السابقة أمام إيتوال الكونغولي حيث خرج في الشوط الأول متأثرًا بها وحل زميله أحمد أيمن منصور بديلًا له.

ومن المنتظر أن يُجري بكري أشعة على العضلة الخلفية اليوم الثلاثاء لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه عن الفريق.

وتأهل بيراميدز لدور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية" بعدما تخطى عقبة نظيره إيتوال الكونغولي بنتيجة 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ومن جهة أخرى يستأنف الفريق تدريباته في السادسة من مساء اليوم في إطار الاستعداد لمواجهة حرس الحدود المقبلة.