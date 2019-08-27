رياضة | نبيل معلول يكشف سبب رفضه تدريب منتخب تونس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نبيل معلول يكشف سبب رفضه تدريب منتخب تونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد المدرب التونسي المخضرم نبيل معلول، بأنه قد رفض العودة لقيادة منتخب تونس من جديد، وذلك بعدما رفض الإتحاد التونسي تواجد المدرب نادر داوود ضمن الجهاز الفني لمنتخب نسور قرطاج رفقة نبيل معلول، وهو الأمر الذي جعل الأخير يعتذر إلى الاتحاد التونسي عن قبول المنصب.
وفي تصريحات إعلامية، تحدث نبيل معلول عن تفاصيل مفاوضاته مع الاتحاد التونسي خلال الفترة الماضية وقال:" هناك من يعرف حقيقة وتفاصيل مفاوضات عودتي لتدريب المنتخب التونسي في الفترة الأخيرة، وعلى رأسهم رئيس الاتحاد وديع الجريء، ونائبه واصف جليل".
وأكمل المدرب السابق لنسور قرطاج تصريحاته حول هذا الأمر، قائلًا: "نائب رئيس الاتحاد تواصل معي وأخبرني برغبتهم في التعاقد معي كمدير فني لمنتخب تونس، وقد أبلغته بأنه ليس لديه أي مانع في ذلك، وقد قابلت رئيس الاتحاد ولم نختلف أي تفاصيل مالية على الإطلاق".
وكشف نبيل معلول عن السبب الذي جعله يرفض قيادة منتخب تونس، وقال: "ما استغربته هو أنَّ هناك أشياء في العقد لم تُعجبني فيما يخص تركيبة الجهاز الفني، الذي سيعمل معي وأنا لست ضد الأسماء التي طرحت فهي أسماء جيدة بكل تأكيد، ولديها خبرات كبيرة في كرة القدم، ولكني أخبرت وديع الجريء بضرورة أن يكون مساعدي، هو نادر داوود الذي اشتغلت معه لسنوات طويلة، وأرتاح لعمله، وأنا أعتبره من أفضل المدربين الذين اشتغلوا معي، ولكن الجريء رفض أن يكون مساعدي نادر داوود، وقال لي لن نعود للوراء".
وأشار نبيل معلول عن كونه قد رفض تدريب منتخب تونس، بعدما "صلى إستخارة"، وشعر بعدم الإرتياح ليتواصل بعدها مع رئيس الإتحاد ونائبه ويخبرهم بعدم رغبته في قبول تدريب المنتخب في الوقت الحالي.
منذر الكبير مدربا لمنتخب تونس رسميا
قام الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء بالإعلان عن تولي منذر الكبير مهمة تدريب لمنتخب نسور قرطاج لكرة القدم خلفا للفرنسي ألان جيريس.
وصرح الاتحاد في بيان له أنه تعاقد مع الكبير لمدة ثلاثة أعوام، وسيجرى الإعلان عن أعضاء الجهاز الفني المعاون له، بعد غد الخميس في مؤتمر صحفي.
وقد اأعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم يوم الأربعاء رحيل المدرب آلان جيريس من تدريب منتخب تونس.
وحقق المنتخب التونسي المركز الرابع في كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد الخسارة من نيجيريا في مباراة تحديد صاحب البرونزية.
وقال الاتحاد التونسي في بيان: "تم فسخ عقد آلان جيريس بالتراضي".
وأضاف"أنهى الاتحاد التونسي لكرة القدم علاقته التعاقدية مع جيريس وذلك من خلال فسخ هذا العقد بالتراضي".
وتعرض نسور قرطاج لانتقادات كثيرة أثناء بطولة الأمم الأفريقية، إذ فشل الفريق في تحقيق الفوز بمرحلة المجموعات وتأهل لدور الـ16.
وواصل المنتخب التونسي طريقه بنجاح في دور الـ16 وربع النهائي قبل أن يخسر من السنغال في نصف النهائي.
يذكر ان اعتذر نبيل معلول عن العودة لتولي القيادة الفنية لمنتخب تونس، وذلك خلال الجلسة التي جمعته اليوم الإثنين مع مسئولي الاتحاد التونسي.
الاتحاد التونسي عرض على معلول أن يعود لتدريب تونس ويبدأ مهمة الإصلاح بعد حصول المنتخب على المركز الرابع في كأس أمم إفريقيا 2019 والتي اقيمت منافساتها في مصر وتوج باللقب القاري منتخب الجزائر بعد فوزه في النهائي على منتخب السنغال 1 – 0.
ورفض معلول العودة لتدريب المنتخب التونسي واعتذر لاتحاد بلده عن عدم قبول العرض دون إبداء أي أسباب.
جدير بالذكر أن الاتحاد التونسي قرر رحيل الان جيريس بعدما ظهر منتخب نسور قرطاج بأداء ضعيف خلال منافسات كأس الأمم الأمر الذي جعل المدرب الفرنسي يتعرض لانتقادات واسعة.