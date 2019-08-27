رياضة | نبيل معلول يكشف سبب رفضه تدريب منتخب تونس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نبيل معلول يكشف سبب رفضه تدريب منتخب تونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المدرب التونسي المخضرم نبيل معلول، بأنه قد رفض العودة لقيادة منتخب تونس من جديد، وذلك بعدما رفض الإتحاد التونسي تواجد المدرب نادر داوود ضمن الجهاز الفني لمنتخب نسور قرطاج رفقة نبيل معلول، وهو الأمر الذي جعل الأخير يعتذر إلى الاتحاد التونسي عن قبول المنصب.

وفي تصريحات إعلامية، تحدث نبيل معلول عن تفاصيل مفاوضاته مع الاتحاد التونسي خلال الفترة الماضية وقال:" هناك من يعرف حقيقة وتفاصيل مفاوضات عودتي لتدريب المنتخب التونسي في الفترة الأخيرة، وعلى رأسهم رئيس الاتحاد وديع الجريء، ونائبه واصف جليل".

وأكمل المدرب السابق لنسور قرطاج تصريحاته حول هذا الأمر، قائلًا: "نائب رئيس الاتحاد تواصل معي وأخبرني برغبتهم في التعاقد معي كمدير فني لمنتخب تونس، وقد أبلغته بأنه ليس لديه أي مانع في ذلك، وقد قابلت رئيس الاتحاد ولم نختلف أي تفاصيل مالية على الإطلاق".

وكشف نبيل معلول عن السبب الذي جعله يرفض قيادة منتخب تونس، وقال: "ما استغربته هو أنَّ هناك أشياء في العقد لم تُعجبني فيما يخص تركيبة الجهاز الفني، الذي سيعمل معي وأنا لست ضد الأسماء التي طرحت فهي أسماء جيدة بكل تأكيد، ولديها خبرات كبيرة في كرة القدم، ولكني أخبرت وديع الجريء بضرورة أن يكون مساعدي، هو نادر داوود الذي اشتغلت معه لسنوات طويلة، وأرتاح لعمله، وأنا أعتبره من أفضل المدربين الذين اشتغلوا معي، ولكن الجريء رفض أن يكون مساعدي نادر داوود، وقال لي لن نعود للوراء".

وأشار نبيل معلول عن كونه قد رفض تدريب منتخب تونس، بعدما "صلى إستخارة"، وشعر بعدم الإرتياح ليتواصل بعدها مع رئيس الإتحاد ونائبه ويخبرهم بعدم رغبته في قبول تدريب المنتخب في الوقت الحالي.