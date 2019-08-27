رياضة | سيرينا ويليامز لن تتنازل عن لقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيرينا ويليامز لن تتنازل عن لقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عد 12 شهرا من هزيمتها في النهائي أمام اليابانية ناومي أوساكا ، قدمت لاعبة التنس الأمريكية سيرينا وليامز دليلا دامغا ومبكرا على إصرارها هذه المرة على انتزاع اللقب السابع لها في بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) آخر بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى في الموسم.

واستهلت سيرينا مسيرتها في النسخة الحالية من البطولة بالفوز الكبير 6 / 1 و6 / 1 على الروسية ماريا شارابوفا المصنفة الأولى على العالم سابقا والفائزة من قبل بلقب هذه البطولة.

ووجهت سيرينا بهذا الفوز في الدور الأول للبطولة رسالة واضحة بأنها عازمة على إحراز اللقب هذه المرة ومعادلة الرقم القياسي لعدد الألقاب التي تحرزها أي لاعبة في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى وهو 24 لقبا فيما تمتلك سيرينا 23 لقبا في هذه البطولات حتى الآن.

وأكدت سيرينا تفوقها على شارابوفا مجددا حيث حققت الفوز ال20 في 22 مباراة خاضتها أمام شارابوفا على مدار مسيرتهما الرياضية حتى الآن.

وخلال المباراة أمام شارابوفا فجر اليوم ، لم تظهر على سيرينا أي آثار للإصابة التي عانت منها مؤخرا في الظهر حيث تغلبت على شارابوفا دون عناء.

كما لم تظهر سيرينا المصنفة الثامنة للبطولة أي ملامح للضيق مع عودتها إلى استاد "آرثر آش" الذي شهد فرض عقوبات متتالية على اللاعبة في نهائي البطولة العام الماضي حيث وصفت سيرينا وقتها حكم المباراة كارلوس راموس بأنه "لص" واتهمته بالتحيز ضد اللاعبات وذلك بعد أن عاقبها الحكم على أكثر من مخالفة منها تحطيم مضربها خلال المباراة.

ولن يدير راموس أي مباريات لسيرينا هذه المرة كما لم تشهد المباراة أمام شارابوفا أي وقائع علما بأنها أقيمت أمام آلاف من الجماهير المتحمسة لوليامز.

ونالت هذه المباراة بين اللاعبتين البارزتين اهتماما بالغا منذ إجراء قرعة البطولة يوم الخميس الماضي.

ولكن النتيجة كانت متوقعة بشكل كبير نظرا للتفوق الواضح لسيرينا في المواجهات مع شارابوفا التي حققت انتصارين فقط على سيرينا يعودان إلى عامي 2004 و2013 .

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وعانت شارابوفا من إصابات في الكتف جعلتها لا تشارك إلا نادرا في البطولات خلال هذا العام.

واستغرقت المباراة بين اللاعبتين فجر اليوم 59 دقيقة فقط كما تشير الإحصائيات إلى تفوق هائل لسيرينا.

ولدى سؤالها عما إذا كانت تنتظر الفوز بلقب البطولة الحالية ، قالت سيرينا : "أشعر بأنني هنا لتحقيق هذا. سنرى ما سيحدث".

وكان آخر لقب أحرزته سيرينا في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى هو لقب أستراليا المفتوحة في مطلع عام 2017 قبل أن تدخل مرحلة الوضع والأمومة.

وبعد عودتها إلى الملاعب ، خسرت سيرينا ثلاث مباريات نهائية في هذه البطولات حيث سقطت في نهائي إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون) في العامين الماضي والحالي كما خسرت نهائي فلاشينج ميدوز العام الماضي.

ولجأت سيرينا للمراوغة لدى سؤالها عما إذا كانت تفكر في نهائي 2018 مع عودتها لفلاشينج ميدوز ، وقالت : "المشجعون. كانوا في غاية الروعة. كان شعورا رائعا حيث ساندتني الجماهير كثيرا".

واعترفت شارابوفا بانزعاجها من الإصابات في الكتف والتي تؤثر على ضربات إرسالها بشدة.

وأكدت شارابوفا ، التي تراجعت إلى المركز 87 بالتصنيف العالمي للمحترفات ، أنها لم تنته بعد وأنها ستواصل لعب التنس.

وأشارت إلى أن الكثيرين من الناس يعتبرون أن مسيرتها انتهت بعد هذه الهزيمة الكبيرة أمام سيرينا ولكن هذا ليس موجودا في شخصيتها.