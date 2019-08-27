رياضة | الأهلي يوقع برتوكول تعاون مع جامعة القاهرة لإعداد كوادر رياضية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يوقع برتوكول تعاون مع جامعة القاهرة لإعداد كوادر رياضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، برتوكول تعاون بحضور خالد بيبو مدير الأكاديميات، والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، وذلك لإعداد كوادر رياضية في مختلف الألعاب الرياضية.

الأهلي يوقع برتوكول تعاون مع جامعة القاهرة لإعداد كوادر رياضية

وأكد الخطيب، أن هذا التعاون يأتي لتكوين منتخبات رياضية قوية تستطيع المنافسة في كأس العالم، ويسعدنا التعاون مع جامعة القاهرة لما تتميز به من دور تنويري كبير، وحس وطني رفيع.

فيما ينص البرتوكول علي أن يكون التعاون في مجالات الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية وتبادل الخبرات والملاعب، علي أن تكون مدة البرتوكول عام ولا يجوز التجديد إلا بموافقة الطرفين، كما يؤكد علي التزام الطرفين بالتقاليد والقيم والأعراف الجامعية ولا يجوز الخروج عليها بأي صورة من الصور.

كما يتضمن البرتوكول أن هذا الإتفاق بشأن أستخدام النادي الأهلي لملاعب الجامعة وفقًا للإجراءات المقررة، كما ينص البرتوكول علي فتح مجالات التعاون للإستفادة من خبرات النادي الأهلي الكبيرة والمميزة في مجال المساهمة في إعداد الطلاب رياضياً في مختلف الألعاب.

وتوضح بنود البرتوكول، أن تنفيذ الإتفاق يقوم علي أخلاقيات التعاون والإحترام المتبادل دون أي إلزام قانوني لأي من الطرفين، وتحكمه تقاليد جامعة القاهرة والنادي الأهلي، وإنه في حال حدوث أي خلاف حول تنفيذ بنود البرتوكول يكون الحل بالطرق الودية دون غيرها.

Advertisements

الأهلي يتخذ خطوة جديدة للتعاقد مع خليفة لاسارتي

توجه أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي إلى ألمانيا خلال الساعات الماضية من أجل التعاقد مع مدير فني أجنبي قوي بعد رحيل الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق لفريق الكرة بالقلعة الحمراء. اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قرارًا بإقالة الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للفريق عقب الخسارة من فريق بيراميدز في دور الستة عشر وتوديع كأس مصر. ويعتزم أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي عقد عدة جلسات مع أكثر من مدير فني أجنبي خلال جولته في أوروبا والتي بدأها بدولة ألمانيا. ومن المقرر أن تشمل جولة أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي دول ألمانيا وإسبانيا واليونان من أجل الاتفاق مع المدير الفني الأجنبي الجديد للفريق الأحمر وتعيين خليفة مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للأهلي.