رياضة | مفاجآة.. "نجم آيندهوفن" يرفض تمثيل منتخب المغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآة.. "نجم آيندهوفن" يرفض تمثيل منتخب المغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الصحف المغربية في الساعات الماضية عن رفض لاعب آيندهوفن الهولندي، وصاحب الأصول المغربية "محمد إحتارين" دعوة المدرب البوسني والمدير الفني لمنتخب المغرب "وحيد خليلوزيتش" للإنضمام إلى صفوف منتخب المغرب في الفترة المقبلة، مؤكدة بأن اللاعب يتعرض لضعوط كبير من جانب مسؤولى إتحاد الكرة في هولندا، وكذلك مدرب المنتخب الهولندي من أجل الإنضمام إلى تشكيلة الطواحين الهولندية في الفترة المقبلة.

ونقلت بعض الصحف الهولندية تصريحات لمدرب المنتخب، رونالد كومان، لإحدى القنوات الهولندية وقال فيها: "من الصعب أن يوافق اللاعب محمد على دعوة مدرب المغرب شهر سبتمبر/ أيلول المقبل. لقد تحدثنا سويًا أنا وهو، واللاعب يعرف ويعلم جيدًاا أن مستقبله مع المنتخب الهولندي والقرار الحاسم سيكون لأسرته بكل تأكيد".

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وفي السياق ذاته، كان مدرب منتخب المغرب، البوسني وحيد خليلوزيتش، يأمل في ضم اللاعب محمد إحتارين، حيث أكد البوسني في أول مؤتمر صحفي له فور تعيين في منصب المدير الفني لأسود الأطلسي، بأن اللاعب سيكون له دور كبير مع المنتخب في الفترة المقبلة، مشددًا على كونه يتمتع بإمكانيات فنية عالية قد تخدم المنتخب المغربي على مدار سنوات طويلة.

وكان بعض المقربين من اللاعب، قد أكدوا بأن يفكر في مستقبله الدولي في الوقت الجاري، وقد طالب من اتحاد الكرة المغربي بمنحه فرصة أخرى قبل حسم قراره وموقفه النهائي خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل وجود دعوة أخرى وصلت له من قبل منتخب هولندا، الذي يرغب في جعل اللاعب يمثل الطواحين الهولندية بدلًا من أسود الأطلسي.

ويذكر بأن منتخب المغرب سوف يخوض مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولي، وستكون المباراة الأولى أمام منتخب بوركينافاسو، في حين ستكون المباراة الثانية أمام منتخب النيجر، وذلك ضمن إستعدادات أسود الأطلسي لتصفيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، وكذلك تصفيات كأس العالم المقبلة 2022.