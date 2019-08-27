رياضة | ميتشو للاعبي الزمالك: لا أعرف الفشل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميتشو للاعبي الزمالك: لا أعرف الفشل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حاول الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك تحفيز اللاعبين ورفع معنوياتهم قبل لقاء مصر للمقاصة غدًا الأربعاء بكأس مصر.
وشدد ميتشو في حديثه مع اللاعبين الكبار بالفريق على أنه لن يقبل بخسارة أي بطولة وأنه حضر من أجل حصد جميع الألقاب وسيقاتل من أجل التتويج بهم.
وأشار إلى أنه يعلم مدى دعم الإدارة لهم وحرصها على تذليل كل العقبات التي تواجههم، مؤكدًا أن هذا الأمر يزيد من حجم المسئولية على عاتقهم من أجل بذل مزيد من الجهد داخل المستطيل الأخضر.
وأكد أنه يرغب في كتابة تاريخ كروي جديد له في مصر وأنه لا يعرف الفشل نهائيًا وحقق أهدافه مع كل الأندية التي تولى تدريبها من قبل.
وكان الزمالك قد فاز على ديكاداها بطل الصومال بنصف دستة أهداف نظيفة في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.
ويحاول المدرب تصحيح أخطاء اللقاء الماضي ووضع اللاعبين على أهبة الاستعداد بسبب التحفظ على الفردية من جانب بعض اللاعبين وعدم الوصول إلى المستوى المطلوب حتى الآن.
ويخوض الفريق مباراة مصيرية الشهر المقبل أمام الأهلي في بطولة السوبر على ستاد برج العرب بالإسكندرية وتعتبر أقوى التجارب والاختبارات لدى المدرب الصربي خاصة أن الفوز بها يحقق له أكثر من هدف سواء بالتفوق على الغريم التقليدي الأهلي أو بالتتويج ببطولة السوبر ومنح اللاعبين دفعة معنوية قوية قبل بداية الموسم الكروي الجديد وانطلاق بطولة الدوري وسط الرغبة القوية في الفوز بها وتعويض ضياع الدرع في الموسم الماضي في اللحظات الأخيرة رغم المستوى المميز الذي قدمه الفريق.
وضمت قائمة الزمالك لمباراة المقاصة كل من:
في حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل
في خط الدفاع: محمد عبد الغني – محمود علاء – محمود حمدي الونش – عبد الله جمعه – محمد عبد الشافي – حازم امام – حمدي النقاز
في خط الوسط: طارق حامد – محمود عبد العزيز – فرجاني ساسي – محمود عبد الرزاق شيكابالا – محمد أوناجم – محمد عنتر – امام عاشور – أشرف بن شرقي – كريم بامبو
في خط الهجوم: مصطفي محمد – عمر السعيد