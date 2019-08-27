رياضة | ميتشو للاعبي الزمالك: لا أعرف الفشل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميتشو للاعبي الزمالك: لا أعرف الفشل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حاول الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك تحفيز اللاعبين ورفع معنوياتهم قبل لقاء مصر للمقاصة غدًا الأربعاء بكأس مصر.

وشدد ميتشو في حديثه مع اللاعبين الكبار بالفريق على أنه لن يقبل بخسارة أي بطولة وأنه حضر من أجل حصد جميع الألقاب وسيقاتل من أجل التتويج بهم.

وأشار إلى أنه يعلم مدى دعم الإدارة لهم وحرصها على تذليل كل العقبات التي تواجههم، مؤكدًا أن هذا الأمر يزيد من حجم المسئولية على عاتقهم من أجل بذل مزيد من الجهد داخل المستطيل الأخضر.

وأكد أنه يرغب في كتابة تاريخ كروي جديد له في مصر وأنه لا يعرف الفشل نهائيًا وحقق أهدافه مع كل الأندية التي تولى تدريبها من قبل.

وكان الزمالك قد فاز على ديكاداها بطل الصومال بنصف دستة أهداف نظيفة في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

ويحاول المدرب تصحيح أخطاء اللقاء الماضي ووضع اللاعبين على أهبة الاستعداد بسبب التحفظ على الفردية من جانب بعض اللاعبين وعدم الوصول إلى المستوى المطلوب حتى الآن. Advertisements