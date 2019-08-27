رياضة | "مؤشرات قوية".. الليلة إعلان إنضمام نيمار إلى صفوف برشلونة مقابل 170 مليون يورو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مؤشرات قوية".. الليلة إعلان إنضمام نيمار إلى صفوف برشلونة مقابل 170 مليون يورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، بأن مفاوضات نادي برشلونة مع باريس سان جيرمان حول إنتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا من جديد إلى النادي الكتالوني قد وصلت إلى مراحل متقدمة، وهو الأمر الذي يجعل من الممكن بأن يتم إنتقال اللاعب يتم خلال الساعات المقبلة من مساء اليوم.

وذكرت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، بأن المدير التنفيذي لنادي برشلونة أوسكار جراو، قد تواجد اليوم ضمن وفد برشلونة الذي سيقابل وفد باريس سان جيرمان من أجل التفاوض على صفقة نيمار، مؤكدة بأن جراو لم يحضر أي جلسة من قبل، وهو ما يؤكد بأن جلسة اليوم ستكون جلسة حاسمة لمستقبل البرازيلي نيمار.

وأكملت الصحيفة الإسبانية حديثها مؤكدة، بأن وفد برشلونة يتكون من إيريك أبيدال السكرتير الفني لبرشلونة وخافيير بورداس عضو مجلس الإدارة، الذي لديه سلطة التوقيع على العقد، ومن المتوقع بأن تكون هناك أمور إستثنائية سوف تحدث خلال جلسة التفاوضات اليوم، وربما يتم الإعلان بشكل رسمي عن صفقة إنتقال نيمار دا سيلفا إلى صفوف برشلونة مساء اليوم الثلاثاء.

الجدير بالذكر، بأن تقارير صحفية إسبانية، قد أكدت بأن نادي برشلونة سيقدم عرضه الأخير إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مساء اليوم وسيكون بقيمة تصل لنحو 170 مليون يورو، على أن يتم تسديد هذه القيمة على مدار عامين، وليس دفعة واحدة.

وكانت برشلونة قد قدم عرض لباريس في الأيام الماضية، يقضي بإنتقال نيمار إلى صفوف البلوجرانا لمدة موسم واحد فقط مقابل 40 مليون يورو مع وجود بند إلزامية الشراء في الصيف المقبل مقابل 150 مليون يورو، ولكن رفض نادي باريس هذا العرض، وأكد بأنه لن يتنازل عن خدمات نيمار إلا عن طريق البيع النهائي فقط.

Advertisements

كما كشفت أيضا تقارير صحفية إسبانية اليوم أن باريس سان جيرمان الفرنسي حدد شرطا وحيدا من أجل بيع البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية الحالية.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد ديمبلي مع برشلونة 400 مليون يورو، فيما تبلغ قيمة الشرط الجزائي لسميدو 100 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية إن باريس سان جيرمان حدد مبلغ 100 مليون يورو بالإضافة إلى الحصول على البرتغالي نيلسون سيميدو والفرنسي عثمان ديمبلي، وهذا أمر قد يكون كبيرا للغاية على برشلونة الذي لا يرغب في خسارة الأموال وخسارة لاعبين معا.

برشلونة سيحاول اليوم تقديم آخر عروضه والتي ربما ستكون مؤثرة وفارقة قبل أسبوع على إغلاق الميركاتو الصيفي، في حين أن التقارير تشير إلى أن نيمار بات مقتنعا أن البقاء في باريس سان جيرمان سيكون الحل الأخير في ظل عدم وجود عرروض قوية من جانب برشلونة أو ريال مدريد حتى الآن.

وألمحت إلى أن برشلونة سيعرض ضم نيمار على سبيل الإعارة، مع وجود خيار الشراء مقابل 170 مليون يورو، بالإضافة إلى انتقال ديمبلي إلى النادي الفرنسي على سبيل الإعارة أيضاً.