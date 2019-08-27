رياضة | مدرب الكويت يطلق تصريحات نارية حول مشاركة الأزرق في بطولة غرب آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الكويت يطلق تصريحات نارية حول مشاركة الأزرق في بطولة غرب آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق المدير الفني لمنتخب الكويت، الكرواتي روميو يوزاك، تصريحات نارية، وذلك بعدما أكد بأنه رفض المشاركة في بطولة غرب آسيا لكرة القدم، وأكد بأن المشاركة في هذه البطولة سوف تؤثر بالسلب على اللاعبين، ولكن الاتحاد الكويتي قد أصر على المشاركة في البطولة بشكل غير مبرر.

وأكمل المدرب الكرواتي تصريحاته، ليؤكد بأن إتفاقه في بداية الأمر مع المنتخب الكويتي، كان ينص على عدم المشاركة في بطولة غرب آسيا، ولكن الاتحاد قد أخل بهذ الاتفاق، وأصر على المشاركة في البطولة، عكس خطة الإعداد التي تم وضعها من قبل الجهاز الفني للمنتخب.

وفي تصريحات نشرتها صحيفة الأنباء الكويتية، قال روميو يوزاك: "كنت أعرف بأن الخسارة في هذه البطولة سوف تؤثر بالسلب على معنويات اللاعبين، وعلى الحالة النفسية لهم، وهو ما حدث بالفعل،وهذا بعدما كانت الأجواء مثالية عقب العودة من معسكر لندن الأخير".

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وأكمل المدرب الكرواتي لمنتخب الكويت تصريحاته قائلًا: "لم نكن مستعدين لخوض بطولة من هذا النوع على الإطلاق، كنا نلعب كل ثلاث أيام مباراة، والفريق لم يكن مستعد لذلك أبدً، نحن بحاجة إلى تجهيز اللاعبين وإلى خلق روح إيجابية بين لاعبي الفريق قبل التصفيات، وهذه البطولة كانت عقبة في طريقنا".

وختم يوزاك تصريحاته ليؤكد بأنه في نهاية الأمر مدرب محترف، ويعرف بأن هذه الأمور من الممكن أن تحدث، وعليه أن يتعامل معها بالشكل الأمثل، مؤكدًا على كونه يسعى الآن إلى إعادة الثقة في نفوس اللاعبين، خاصة بعدما تعرض الفريق إلى إنتقادات كبيرة عقب أداءه الهزيل في البطولة.

يذكر بأن منتخب الكويت كان قد ودع بطولة غرب آسيا من الدور الأول، ولم ينجح في تقديم أداء يليق بالكرة الكويتية، وهو الأمر الذي جعل الصحف الكويتية تهاجم لاعبي المنتخب والجهاز الفني، مطالبين بضرورة أن تكون هناك عقوبات رادعة عليهم في الفترة المقبلة.