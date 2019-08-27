رياضة | جائزة أوروبية ثمينة يحققها أسطورة مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جائزة أوروبية ثمينة يحققها أسطورة مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الثلاثاء، أن مهاجم مانشستر يونايتد السابق، إيريك كانتونا، سيحصل على جائزة قارية رفيعة تقديراً لمسيرته الحافلة وجهوده الخيرية بعد اعتزاله.

سيتسلم اللاعب الفرنسي السابق (53 عاماً)، جائزة رئيس الاتحاد الأوروبي في حفل في موناكو، الخميس المقبل، خلال مراسم سحب قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وقال رئيس الاتحاد القاري، الكسندر تشيفرين، في بيان: "هذه الجائزة لن تكون فقط تقديراً لمسيرته كلاعب من طراز رفيع، لكنها ستكون تكريماً شخصياً له، رجل يدافع عن القيم التي يؤمن بها، ويتحدث بصراحة عما يجول في خاطره، ويبذل روحه وقلبه لمساندة ما يراه صواباً".

- من هو إيريك كانتونا

من أفضل لاعب في تاريخ فرنسا ، ميشيل بلاتيني أم زين الدين زيدان ؟، “لا إنه أنا”، هذا الكلام ليس من شخص غير معروف، بل جاء على لسان النجم الفرنسي وأسطورة مانشستر يونايتد وهو لاعب أسطوري يدعى إيريك كانتونا.

إيريك كانتونا لاعب فرنسي اشتهر في فترة التسعينيات من القرن الماضي، وتألق في عدة أندية فرنسية قبل أن يثبت أسطورته بقميص مانشستر يونايتد الإنجليزي.

كانتونا من مواليد عام 24 مايو من عام 1966 في مارسيليا، وبدأ مسيرته الكروية في فئة الشباب لفريق أوكسير ومن ثم لعب في الفريق الأول عام 1983، قبل أن يلعب معاراً إلى فريق مارتيجويس الذي يلعب في الدرجة الثانية، ويعود إلى أوكسير عام 1986.

Advertisements

وبعد تألقه مع أوكسير وتسجيله 23 هدف في 82 مباراة والتتويج مع فرنسا بكأس العالم للشباب عام 1988 وقع كانتونا على عقد مع نادي مارسيليا.

وبعد خوضه 3 سنوات مع مارسيليا تخللها إعارة لمونبيليه وبوردو قرر الملك الانتقال إلى فريق نيم، إلا أن النقلة الكبرى كانت برحيله إلى الدوري الإنجليزي للعب بقميص مانشستر يونايتد وتحت قيادة السير أليكس فيرجسون عام 1992.

لم تكن بداية كانتونا قوية مع مانشستر يونايتد وبدأت الجماهير تتشائم من الصفقة، إلا أن الأمور تغيرت عندما تاقلم اللاعب على الأجواء الإنجليزي، حيث بدأ بتسجيل الأهداف تلو الأهداف وصناعتها لزملاءه، وقاد فريقه لحصد لقب الدوري الإنجليزي عام 1993 لأول مرة منذ 26 عام، قبل حصد لقب البطولة عام 1994 ومن ثم التتويج ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وواصل كانتونا تألقه وحصد المزيد من الألقاب مع مانشستر يونايتد حتى رحل عام 1997 بعد مشاركته في 143 مباراة وتسجيله 64 هدف، لينضم إلى ليدز يونايتد قبل الاعتزال عام 2002.

تفاصيل مثيرة

هنالك العديد من الأمور المثيرة في مسيرة كانتونا الكروية البداية من رمي قميص مارسيليا بعد طرده في مباراة ودية ليعاقب بالحرمان لشهر كامل، ومن ثم شتم مدرب منتخب فرنسا عبر التلفاز ليحرم من تمثيل منتخب فرنسا لعام كامل.

وبعد ذلك رمي الكرة حكم إحدى المباريات لحرمه الاتحاد الفرنسي من اللعب لشهر كامل، وفي عام 1995 قام بضرب أحد مشجعي كريستال بالاس في مباراة لمانشستر يونايتد، وحكم عليه 120 ساعة عمل في الجانب الاجتماعي قبل إلغاءه بعد أسبوعين من السجن وتغريمه 20 الف دولار.