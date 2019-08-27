صفقة تبادلية محتملة بين ميلان ويوفنتوس

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الثلاثاء، أن ميلان قد يعقد صفقة تبادلية مع يوفنتوس خلال الميركاتو الصيفي. ووفقًا لشبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية، فإن هناك بوادر صفقة تبادلية بين ميلان ويوفنتوس ينتقل خلالها المدافع التركي ميريح ديميريل إلى الروسونيري، على أن يرتدي الجناح الإسباني سوسو قميص السيدة العجوز. ويعد ديميريل هدفًا قديمًا لميلان، وسبق أن حاول ضمه أكثر من مرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وسيؤدي التعاقد مع المدافع التركي إلى بيع ماتيو موساكيو إلى فالنسيا أو ريال بيتيس، واستغلال أمواله في التعاقد مع أنخيل كوريا من أتلتيكو مدريد. أما سوسو فسيكون خيارًا مهمًا في الهجوم لدى ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس، لا سيما أنه يذكره بلورينزو إنسيني الذي سبق وأن عمل معه في نابولي.