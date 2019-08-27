كاظمة الكويتي يرفض نجم الآرسنال السابق

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

رفض المدير الفني لكاظمة بوريس بونياك فكرة التعاقد مع الدولي السويسري فيليبي سنديروس، والذي تمت تجربته خلال معسكر الفريق القائم حاليا في صربيا، استعدادا لمنافسات الموسم الجديد. وكون بونياك فكرته عن لاعب آرسنال وميلان الأسبق، من خلال مباراة ودية خاضها البرتقالي أمام إيفور الصربي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق. ومن المقرر أن يخوض كاظمة ثالث مواجهته الودية غدا في معسكره، وذلك عندما يحل ضيفا على بريبوي فاب الصربي. وفي سياق مختلف التحق رباعي البرتقالي عبد الله غانم، وخالد العبيد، وعبدالله الشرهان، وشبيب الخالدي"، بمعسكر الفريق في زلاتيبور. جدير بالذكر ان كاظمة تعاقد مؤخرا مع 4 محترفين دفعة واحدة، إلا أنه لم يدخل سوق الانتقالات المحلية.

