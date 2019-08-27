الرباعة بسمة إبراهيم تحقق الفضية فى دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب...

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جدة - عمرو شويل حقق الرباعة المصرية بسمة إبراهيم، الميدالية الفضية فى منافسات رفع الأثقال، لتضيفها إلى رصيد البعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا بالمغرب. وتوجت الرباعة المصرية بفضية الخطف فى وزن 59 كجم للسيدات، بعدما رفعت ثقلا بوزن 88 كجم فى هذه المنافسة. Advertisements وتوجت لاعبة نيجيريا لاوال رافياتو، بالميدالية الذهبية فى هذه المنافسة بعد ضرب الرقم الأفريقى بثقل وزنه 94 كجم. يذكر أن مصر تتصدر ترتيب الدول المشاركة فى البطولة برصيد 116 ميدالية متنوعة، ليرتفع رصيدها إلى 117.

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