شكرا لقرائتكم الداخلية يعاقب محمد صبحي بالقيد والغرامات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف اللواء عثمان الدسوقي المشرف على فريق الداخلية، قيد محمد صبحي حارس المرمى فى القائمة الأولية للموسم الجديد.

قال الدسوقي فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن قيد محمد صبحي فى قائمة الداخلية، بهدف الحفاظ على حقوق النادي في اللاعب.

وأضاف المشرف على الكرة بالداخلية، أن محمد صبحي لم ينتظم فى التدريبات الجماعية، بعد هبوط الفريق لدوري القسم الثاني، عقب انتهاء الموسم الأخير، مشددا على تطبيق لائحة العقوبات على الحارس حال استمرار غيابه.

وسبق وأعلن محمد صبحي رفضه اللعب فى دوري القسم الثاني مع فريق الداخلية، ويبحث عن عروض للرحيل عن ناديه خلال الميركاتو الصيفي الحالى لعدم المشاركة فى دوري المظاليم.