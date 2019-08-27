شكرا لقرائتكم نجم الزمالك السابق: مواجهة المقاصة صعبة على الصربى ميتشو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف كريم ذكرى لاعب الزمالك السابق أن مباراة الأبيض أمام المقاصة، المقرر لها غدا فى منافسات ربع نهائى كأس مصر ستكون صعبة، ويصعب توقع نتيجتها.
وأكد ذكرى فى تصريحات لتايم سبورت، أن المقاصة سيكون فريقا مبهما بالنسبة لميتشو، خاصة وأن الفريق الفيومى لم يخوض أى مباريات منذ عدة أسابيع وهو ما يجعله فريقا غامضا للزمالك.
وأشار ذكرى أن المباراة بين الزمالك والمقاصة ستكون متكافئة إلى حد مابين الفريقين، بغض النظر عن النتائج التى حققها الأبيض فى أفريقيا.
جدير بالذكر أن الزمالك يلتقى مع المقاصة فى ربع نهائى مسابقة كأس مصر، فى الثامنة من مساء غد.
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