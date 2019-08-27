شكرا لقرائتكم الزمالك والمقاصة .. ميتشو يحذر لاعبيه : أرفض تكرار أحداث ديكاداها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مباراة الزمالك والمقاصه غدا

وجه الصربى ميتشو المدير الفنى لفريق الزمالك، تحذير شديد اللهجة للاعبين، قبل ساعات من خوض مباراة مصر المقاصة، فى دور الـ8 لمسابقة كأس مصر.

وشدد ميتشو خلال حديثه مع لاعبي الزمالك، رفضه التام لتكرار التعامل بأنانية مع الهجمات مثلما حدث فى آخر مباريات الفريق الأبيض أمام ديكاداها الصومالى، فى إياب دور الـ64 لدوري أبطال أفريقيا، والتى حسمها الأبيض بنتيجة 6/0.

وأكد ميتشو للاعبي الزمالك، أن طريقة أدائه تعتمد على الجماعية، ويرفض تماما الأنانية فى اللعب، مهما كانت قدرات اللاعبين.

وقال ميتشو خلال حديثه مع لاعبي الزمالك، أن فريق مصر المقاصة لديه حافز كبير لتحقيق الفوز فى موقعة كأس مصر.