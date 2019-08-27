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شكرا لقرائتكم الزمالك والمقاصة .. ميتشو يحذر لاعبيه : أرفض تكرار أحداث ديكاداها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مباراة الزمالك والمقاصه غداوجه الصربى ميتشو المدير الفنى لفريق الزمالك، تحذير شديد اللهجة للاعبين، قبل ساعات من خوض مباراة مصر المقاصة، فى دور الـ8 لمسابقة كأس مصر.
وشدد ميتشو خلال حديثه مع لاعبي الزمالك، رفضه التام لتكرار التعامل بأنانية مع الهجمات مثلما حدث فى آخر مباريات الفريق الأبيض أمام ديكاداها الصومالى، فى إياب دور الـ64 لدوري أبطال أفريقيا، والتى حسمها الأبيض بنتيجة 6/0.
وقال ميتشو خلال حديثه مع لاعبي الزمالك، أن فريق مصر المقاصة لديه حافز كبير لتحقيق الفوز فى موقعة كأس مصر.
قائمة مباراة الزمالك والمقاصهواختار ميتشو 20 لاعبا للتواجد فى قائمة الزمالك لمباراة المقاصة وهم:
حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبو جبل
خط الدفاع : محمد عبد الغني - محمود علاء - محمود حمدي الونش - عبد الله جمعه - محمد عبد الشافي - حازم امام - حمدي النقاز
خط الوسط : طارق حامد - محمود عبد العزيز - فرجاني ساسي – محمود عبد الرزاق شيكابالا – محمد أوناجم - محمد عنتر - امام عاشور - أشرف بن شرقي - كريم بامبو
خط الهجوم : مصطفي محمد - عمر السعيد
موعد مباراة الزمالك والمقاصةوتنطلق مباراة الزمالك والمقاصة فى الثامنة مساء غدا الأربعاء بملعب برج العرب، فى دور الثمانية لمسابقة كأس مصر.
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