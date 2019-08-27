شكرا لقرائتكم بعثة الزمالك تصل السعودية لخوض مونديال اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقبل مطار الملك فهد بالدمام، بعثة فريق كرة اليد بنادي الزمالك، منذ قليل استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 27 إلى 31 أغسطس الجاري.

ويترأس بعثة فريق كرة اليد بنادي الزمالك، خلال مونديال الأندية، الدكتورة شريفة الفار عضو مجلس الإدارة.

ويبدأ فريق كرة اليد بنادي الزمالك، مشواره فى مونديال الأندية، غدا الأربعاء، بمواجهة الفائز من فريقي كيل الألماني وسيدني الأسترالي المقرر إقامتها اليوم في تمام الساعة الثالثة والربع بتوقيت القاهرة.

وتضم قائمة فريق كرة اليد بنادي الزمالك كلا من : أحمد الأحمر- محمد رمضان (هتلر)- محمد علي- محمود خليل (فلفل)- هشام السبكي- كريم أيمن- أحمد مؤمن (دودو)- يحيي الدرع- علي هشام- مصطفي خليل- أكرم يسرى- محمد عبدالرحمن (بودى)- حازم ممدوح- حسن قداح- احمد حسام- محمد علاء (لوكا)- مصطفي دونجل- وسام نوار- هشام شديد.