شكرا لقرائتكم بعثة الزمالك تصل السعودية لخوض مونديال اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويترأس بعثة فريق كرة اليد بنادي الزمالك، خلال مونديال الأندية، الدكتورة شريفة الفار عضو مجلس الإدارة.
ويبدأ فريق كرة اليد بنادي الزمالك، مشواره فى مونديال الأندية، غدا الأربعاء، بمواجهة الفائز من فريقي كيل الألماني وسيدني الأسترالي المقرر إقامتها اليوم في تمام الساعة الثالثة والربع بتوقيت القاهرة.
وتضم قائمة فريق كرة اليد بنادي الزمالك كلا من : أحمد الأحمر- محمد رمضان (هتلر)- محمد علي- محمود خليل (فلفل)- هشام السبكي- كريم أيمن- أحمد مؤمن (دودو)- يحيي الدرع- علي هشام- مصطفي خليل- أكرم يسرى- محمد عبدالرحمن (بودى)- حازم ممدوح- حسن قداح- احمد حسام- محمد علاء (لوكا)- مصطفي دونجل- وسام نوار- هشام شديد.
كانت هذه تفاصيل خبر بعثة الزمالك تصل السعودية لخوض مونديال اليد... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.