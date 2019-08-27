مانشستر يونايتد يرضخ لشرط إنتر ميلان ويتكفل برواتب اليكسيس سانشيز

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اعطت إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي موافقتها لإدارة نادي إنتر ميلان الإيطالي بضم المهاجم التشيلي اليكسيس سانشيز على سبيل الإعارة لمدة موسم واحدة خلال الانتقالات الصيفية الحالية .

وبحسب تقرير صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن النادي الإنكليزي رضخ أخيراً لشروط النادي الإيطالي ، بتحمله الجزء الأكبر من راتب اللاعب السنوي ، حيث سيحصل المهاجم التشيلي على راتب يقدر بأربعة ملايين جنيه إسترليني من خزينة إنتر ميلان ، فيما سيتقاضى 22 مليون جنيه إسترليني من خزينة مانشستر يونايتد ، بعدما رفض اللاعب رفضاً مطلقاً تخفيض راتبه ، مُصراً على البقاء في قلعة "الأولد ترافورد" في حال لم يحصل على ذات المزايا التي تضمنها عقده مع "اليونايتد"، الذي انضم لصفوفه في شهر يناير من عام 2018.

هذا وجاءت موافقة إدارة مانشستر يونايتد على إعارة سانشيز ، بعدما تأكد لها بأنه اصبح خارج الحسابات التكتيكية للمدرب النرويجي اولي غونار سولسكاير الذي استبعده من التشكيلة الأساسية خلال المباريات الثلاث الأولى في بطولة الدوري الإنكليزي ، وهو مؤشر يؤكد بعدم حاجة الفريق لخدماته ليلتحق بذلك بالمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الذي انتقل للإنتر في شهر يوليو الماضي ، بعدما خرج هو الآخر من حسابات المدرب النرويجي.