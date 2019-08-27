سيرينا تسحق شارابوفا وفيدرر يخسر مجموعة وديوكوفيتش دون عناء

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

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سحقت الاميركية المخضرمة سيرينا وليامس غريمتها الروسية ماريا شارابوفا 6-1 و6-1 الاثنين وبلغت الدور الثاني من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، في مسعاها لاحراز لقبها الرابع والعشرين في البطولات الاربع الكبرى، فيما عانى الاسطورة السويسرية روجيه فيدرر من "الصدأ" أمام لاعب هندي متأهل من التصفيات وتأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش الاول عالميا دون عناء.

وأنهت وليامس، مباراتها مع شارابوفا، الاولى عالميا سابقا وحاملة لقب 5 بطولات كبرى، في 59 دقيقة، لتحقق عليها فوزها التاسع عشر تواليا وترفع رصيدها الى 20 فوزا مقابل خسارتين فقط أمام الروسية الحسناء آخرهما في 2004.

قالت وليامس، المتوجة 6 مرات في فلاشينغ ميدوز باكورتها في الالفية السابقة (1999)، "عندما أواجهها أقدم أفضل ما لدي. عندما تلعب ضدها يجب أن تكون في كامل تركيزك".

ضربت وليامس التي تلتقي مواطنتها كايتي ماكنيلي المشاركة ببطاقة دعوة والمصنفة 121 عالميا، خمسة ارسالات ساحقة و16 كرة ناجحة، فيما ارتكبت شارابوفا 20 خطأ مباشرا.

قالت شارابوفا البالغة 32 عاما "أرسلت جيدا جدا. وَجَدَت نقاط ضرباتها أيضا بشكل جيد. أعتقد انها ألحقت بي الاذى في هذا المجال".

وتبحث وليامس (37 عاما) عن رفع القابها في البطولات الكبرى الى 24 لمعادلة الرقم القياسي المطلق لحقبتي الهواة والاحتراف، والمسجل باسم الاسترالية مارغريت كورت.

وعجزت شارابوفا التي فازت على وليامس في نهائي ويمبلدون 2004، في تكرار مفاجأتها قبل سنتين عندما أقصت الرومانية سيمونا هاليب من الدور الاول.

وعلى سؤال حول البرتغالي كارلوس راموس الذي لن يحكم مباريات لها او لشقيقتها فينوس بعد سنة من النهائي الذي خسرته أمام اليابانية ناومي اوساكا وشهد مشادة قوية معه، قالت سيرينا "لا أعرف من هو هذا الشخص".

- صراع مفتوح على صدارة التصنيف -

واحتاجت الأسترالية آشلي بارتي، المصنفة ثانية والمتوجة في رولان غاروس، الى ساعة و41 دقيقة للفوز على الكازاخستانية المصنفة 80 عالميا زارينا دياس 1-6 و6-3 و6-2، بعدما ظهرت بمستوى متواضع في المجموعة الأولى.

قالت بارتي (23 عاما) الفائزة بلقب زوجي السيدات العام الماضي والمتوقفة لفترة عن كرة المضرب لممارسة الكريكيت "لم امنح نفسي الفرصة في المجموعة الاولى. كانت مروعة نوعا ما، مجموعة مليئة بالاخطاء. احتجت الى بعض الوقت لكسر ارسالها".

وتلتقي بارتي التي خرجت من الدور الرابع العام الماضي على يد التشيكية كارولينا بليشكوفا، في مواجهتها المقبلة الأميركية لورين ديفيس.

بدورها، احتاجت بليشكوفا المصنفة ثالثة الى شوطين فاصلين لتخطي مواطنتها الصاعدة من التصفيات تيريزا مارتينسوفا المصنفة 138 عالميا، بنتيجة 7-6 (8-6) و7-6 (7-3).

وحسمت وصيفة بطلة فلاشينغ ميدوز 2016، الباحثة عن لقبها الأول في الغراند سلام، المباراة في ساعة و46 دقيقة، لتلتقي الجورجية مريم بولكفادزه.

وعلقت بليشكوفا على أدائها بالقول "لم أكن راضية عن خسارة إرسالي ثلاث مرات متتالية. هذا الأمر لا يمكن أن يكون مقبولا في المرة (المباراة) المقبلة".

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وتابعت "أنا سعيدة لتمكني من التأهل، وسعيدة بفوزي من خلال شوطين فاصلين. هذا الأمر لم يحصل معي منذ فترة طويلة".

وتأمل بليشكوفا في أن تزيح اليابانية ناومي أوساكا حاملة اللقب عن صدارة ترتيب المحترفات، في معركة تشارك فيها أيضا الرومانية سيمونا هاليب الرابعة وبارتي.

وعلى كل من أوساكا وهاليب الفوز باللقب للخروج من نيويورك على عرش تصنيف المحترفات، فيما تحتاج بارتي وبليشكوفا الى تخطي الدورين الرابع وربع النهائي اللذين وصلتا اليهما العام الماضي تواليا للتصدر، لكن بشرط ألا يكون اللقب من نصيب اليابانية أو الرومانية التي خرجت من الدور الأول عام 2018.

- فيدرر يخسر مجموعة أمام لاعب مغمور -

ولدى الرجال، خسر السويسري روجيه فيدرر، حامل لقب 20 بطولة كبرى (رقم قياسي)، أول مجموعة في 36 دقيقة قبل أن يرد ويفوز على الهندي سوميت ناغال 4-6 و6-1 و6-2 و6-4.

قال فيدرر "لعبت اليوم مثل لحيتي. كنت صدئا".

وكانت المجموعة الأولى بمثابة جرس الانذار للاعب البالغ 38 عاما والفائز في 61 مباراة دون خسارة في الدور الاول من البطولات الكبرى منذ رولان غاروس 2003.

تابع فيدرر بعد فوزه على ابن نيودلهي البالغ 22 عاما والمصنف 190 عالميا "حاولت نسيان ذلك، لعبت بقوة وبقيت معه. كانت مجموعة أولى صعبة علي".

أضاف "قد لا يكون الامر سيئا للغاية للبدء في مباراة مماثلة، فقد كان الامر مشابها في ويمبلدون عندما خسرت مجموعة في مباراتي الاولى"، مشيرا الى البطولة التي اقصى فيها غريمه الاسباني رافايل نادال، قبل ان يخسر أمام ديوكوفيتش في نهائي ملحمي.

وبدأ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول حملة الدفاع عن لقبه بقوة بعد فوزه السهل نسبيا على الإسباني روبرتو كارباليس بايينا، 6-4 و6-1 و6-4.

وباستثناء معاناة محدودة في المجموعة الأولى، لم يجد ديوكوفيتش صعوبة في حجز بطاقته الى الدور الثاني للمرة الرابعة عشرة من أصل 14 مشاركة في هذه البطولة التي أحرز لقبها ثلاث مرات وحل فيها وصيفا في خمس مناسبات.

أكد الفائز بلقبين كبيرين من ثلاثة هذا الموسم وصاحب الألقاب الـ16 في الغراند سلام "أنا راضٍ جدا عن أدائي وأتطلع بفارغ الصبر للمباراة التالية"، مشيرا الى أن اللاعب يحتاج "الى بعض الوقت ليشعر بالارتياح على أرضية الملعب. مع التقدم في المجموعات، كنت قادرا على الافادة من اللحظات الهامة والتقدم، وهذا هو الأهم".

ويلتقي ديوكوفيتش الذي لم يخرج من الدور الأول في تاريخ مشاركاته في البطولات الأربع الكبرى سوى مرتين فقط عامي 2005 و2006 في أستراليا، الأرجنتيني خوان إينياسيو لونديرو.

وتأهل نجم الأسابيع الأخيرة الروسي دانييل مدفيديف الخامس بفوزه على الهندي براجنيش غونيسفاران 6-4 و6-1 و6-1.

ويخوض الروسي (23 عاما) البطولة على خلفية ثلاث مباريات نهائية متتالية، حيث خسر أمام الأسترالي نيك كيريوس في واشنطن، والإسباني رافايل نادال في دورة كندا للماسترز، قبل أن يتوج بأهم ألقابه بتغلبه على البلجيكي دافيد غوفان في نهائي سينسيناتي للماسترز بعدما أقصى الصربي نوفاك ديوكوفيتش الأول عالميا من نصف النهائي.

