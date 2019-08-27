موعد مباراة القمة السعودية العربية الأسيوية اليوم في دور ال8 لدوري أبطال أسيا تابع تشكيل الفريقين...

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز عرب فور نيوز يسعدنا اللقاء بكم اليوم من خلال هذا المقال الهام والذي تترقبه الجماهير السعودية والعربية وهو مباراة الاتحاد والهلال في الدور الربع النهائي لدوري أبطال أسيا مباراة الذهاب وتنطلق المباراة على ملعب مدينة الملك عبد الله وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت أتش دي 1 وتنطلق في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

أتم كلا الفريقين الكبيرين أستعتادهما للقاء الهام من خلال مباريات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وأستطاع الفريقين أن يفوزا في المباراة الأولى لكل منهما.

موعد مباراة الاتحاد والهلال الليلة في دور ال8 لدوري أبطال أسيا

تنطلق مباراة الاتحاد والهلال الليلة في تمام الساعة 19.45 بتوقيت القاهرة ،20.45 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال الليلة

تنقل المباراة عبر قناة الاتحاد الأسيوي لكرة القدم داخل المملكة العربية السعودية وقناة بي إن سبورت HD1.

ملعب مباراة الاتحاد والهلال الليلة

يستضيف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ” الجوهرة المشعة” مباراة الليلة بين الفريقين.

التشكيل المتوقع للهلال في مباراة الليلة

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، جانج هيون سو، عبد الله الحافظ.

خط الوسط: سلمان الفرج ، محمد كنو ، سيباستيان جيوفينكو.

خط الهجوم: سالم الدوسري ، أندرية كاريلو ، جوميز.

وفي نهاية المقال نتمنى أن نكون وفقنا في تقديم معلومة جيدة وصحيحة، لمتابعي موقعنا وأن ينال اجتهادنا على رضائكم.