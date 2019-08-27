ميتشو يحذر لاعبى الزمالك من تكرار مشهد "الأنانية" أمام المقاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك لاعبى فريقه من تكرار مشهد "الأنانية" واللعب الفردى أمام المقاصة، مثلما حدث فى لقاء العودة أمام ديكاداها بطل الصومال، والتى انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 6 /0.
وشدد ميتشو على لاعبيه بضرورة اللعب بجماعية وعدم "الأنانية"، خاصة أن المقاصة سيكون لديه حافز كبير جدًا من أجل تحقيق الفوز وإقصاء الفارس الأبيض من كأس مصر.
ويستعد الزمالك لمواجهة فريق المقاصة فى المباراة التى ستقام غدًا الأربعاء المقبل على استاد برج العرب، فى دور الثمانية من بطولة كأس مصر.
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