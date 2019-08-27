شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. بسمة إبراهيم تحصد فضية الخطف فى وزن 59 كيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجت الرباعة المصرية بسمة إبراهيم بالميدالية الفضية فى منافسات رفع الأثقال، لتضيفها إلى رصيد البعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا بالمغرب. وحققت الرباعة المصرية فضية الخطف فى وزن 59 كجم للسيدات، بعدما رفعت ثقلا بوزن 88 كجم في هذه المنافسة. وتوجت لاعبة نيجيريا لاوال رافياتو، بالميدالية الذهبية فى هذه المنافسة بعد ضرب الرقم الأفريقى بثقل وزنه 94 كجم. Advertisements يذكر أن مصر تتصدر ترتيب الدول المشاركة فى البطولة برصيد 116 ميدالية متنوعة، ليرتفع رصيدها إلى 117.

تتويج بسمة ابراهيم



بسمة ابراهيم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو وصور.. بسمة إبراهيم تحصد فضية الخطف فى وزن 59 كيلو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.