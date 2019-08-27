شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 3 مطبات تعجل برحيل وليد أزارو عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكهنات كثيرة حول مصير المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلى، سواء بالرحيل فى الانتقالات الصيفية الجارية أو البقاء فى صفوف الفريق الأحمر، بعد حملة الانتقادات الشديدة التى طالت اللاعب بسبب إضاعة الفرص السهلة أمام مرمى الخصم، وعدم قدرته على تحمل الضغوط.

وانضم أزارو للأهلى فى صيف 2017 قادما من الدفاع الحسنى الجديدى، لكن قبل نهاية الموسم الأول انفجر تهديفياً ليحقق ما لم يصل إليه 28 لاعبا أجنبيا لعبوا للأهلى، ويصبح فى المركز الثانى تهديفيا بعد فلافيو وفاز بلقب هداف الدورى المصرى برصيد 18 هدفاً، بجانب تسجيل 8 أهداف فى بطولة دورى أبطال أفريقيا والسوبر المصرى وكأس مصر.

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وشهد الموسم المنقضى تسجيل أزارو سبعة أهداف بجانب مساهمته فى خمسة أهداف خلال 29 مباراة فى جميع المسابقات سواء كانت محلية أو قارية.

وإجمالا لعب وليد أزارو 78 مباراة مع الأهلى بإجمالى 6172 دقيقة نجح خلالها 37 هدفاً وصنع 15 هدفاً وتلقى 9 إنذارات.

ولمعرفة المطبات التى باتت تهدد رحلة أزارو مع الأهلى اضغط هنا