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الداخلية يقيد محمد صبحى فى قائمة الفريق ويلوح بالعقوبات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء عثمان الدسوقى المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بنادى الداخلية أن محمد صبحى حارس مرمى الفريق تم قيده فى القائمة الأولية للنادى، وذلك للحفاظ على حقوق الداخلية فى اللاعب.

وشدد الدسوقى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن صبحى متغيب عن مران الداخلية بعد هبوط الفريق لدورى القسم الثانى، مشيراً إلى أن الفريق سيطبق عقوبات اللائحة على اللاعب إذا استمر بالغياب عن التدريبات.

ويمتد عقد صبحى لموسم إضافى مع فريق الداخلية، وكان اللاعب قد أكد فى أكثر من مناسبة أنه لا يقبل باللعب فى منافسات دورى القسم الثانى مع أى فريق، ومازال حارس مرمى الداخلية يبحث عن عروض فى الميركاتو الصيفى الجارى للهروب من دورى المظاليم.

 

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